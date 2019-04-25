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25.04.2019, 18:44

Зеленский обвинил ЦИК в затягивании результатов выборов: видео

Зеленский обвинил ЦИК в затягивании результатов выборов: видео - Фото
Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Избранный президент считает, что ЦИК затягивает с результатами, чтобы у него не было в итоге возможности распустить Раду

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Избранный президент Владимир Зеленский обвинил Центральную избирательную комиссию в затягивании объявления результатов выборов. Соответствующее видео он опубликовал в Facebook.

"Сейчас происходят очень забавные вещи - победа есть, а полномочий нет, кто-то от меня булаву прячет. Что происходит, я объясняю: ЦИК затягивает официальное объявление результатов", - сказал он.

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По словам Зеленского, ЦИК это делает для того, чтобы Верховная Рада могла затягивать дату назначения для инаугурации до 27 мая. Это, по мнению избранного президента, нужно для того, чтобы "у президента Зеленского не было даже возможности думать о роспуске Верховной Рады".

19 апреля спикер парламента Андрей Парубий заявил, что досрочного роспуска нынешнего состава Верховной Рады не будет.

24 апреля глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк, "проанализировав действующее законодательство и проведя элементарные математические подсчеты", сообщил, что президент Украины может распустить Верховную Раду до 14 июня.

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Теги: Владимир Зеленский, выборы, цик
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