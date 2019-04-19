Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
19.04.2019, 08:24

Парубий сказал, возможен ли роспуск Верховной Рады

Парубий сказал, возможен ли роспуск Верховной Рады - Фото
Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Спикер Верховной Рады отметил, что не допустит сценария возможного роспуска парламента

Реклама
Реклама

Досрочного роспуска нынешнего состава Верховной Рады не будет. Об этом в интервью Цензор.Нет заявил спикер парламента Андрей Парубий.

"Знаете, я это - о роспуске - слышал с момента избрания председателем Верховной Рады Украины. 14 апреля, кстати, было ровно три года. Я говорил тогда и говорю сейчас: роспуска парламента не будет. Я не допущу этого сценария", - сказал Парубий.

Реклама

Парубий не знает, какое будет взаимодействие кандидата в президенты Владимира Зеленского с Верховной Радой, в случае его победы на выборах.

"Когда теоретически допустить, что Зеленский победит, я говорю откровенно, не могу твердо знать, какое будет его взаимодействие с парламентом. Все, что я знаю сегодня, - это то, что запущена волна информационных вбросов о якобы возможном роспуске парламента", - уточнил Парубий.

Он напомнил, что согласно Конституции, Украина является парламентско-президентской республикой.

Отвечая на вопрос, с кем он собирается идти на парламентские выборы, Парубий отметил: "Могу вам сказать, что мы сможем поговорить о выборах парламентских после завершения президентских. Я, кстати, о выборах парламентских думаю не меньше, чем о выборах президентских. Я подчеркивал и подчеркиваю: не личности имеют значение, а концепции. Думаю над тем, чтобы в будущем парламенте была сохранена (а еще лучше - расширена) проукраинская проевропейская коалиция, потому что ключевые вопросы все-таки решают и принимают в украинском парламенте. И моя позиция сосредоточена на том, чтобы победил украинский лагерь".

Зеленский сомневается, что успеет распустить нынешний состав Верховной Рады, если будет избран на пост №1 в государстве. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: верховная рада, Владимир Зеленский, андрей парубий, выборы, роспуск
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 