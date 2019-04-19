Парубий сказал, возможен ли роспуск Верховной Рады

Андрей Парубий (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Досрочного роспуска нынешнего состава Верховной Рады не будет. Об этом в интервью Цензор.Нет заявил спикер парламента Андрей Парубий.

"Знаете, я это - о роспуске - слышал с момента избрания председателем Верховной Рады Украины. 14 апреля, кстати, было ровно три года. Я говорил тогда и говорю сейчас: роспуска парламента не будет. Я не допущу этого сценария", - сказал Парубий.

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Парубий не знает, какое будет взаимодействие кандидата в президенты Владимира Зеленского с Верховной Радой, в случае его победы на выборах.

"Когда теоретически допустить, что Зеленский победит, я говорю откровенно, не могу твердо знать, какое будет его взаимодействие с парламентом. Все, что я знаю сегодня, - это то, что запущена волна информационных вбросов о якобы возможном роспуске парламента", - уточнил Парубий.

Он напомнил, что согласно Конституции, Украина является парламентско-президентской республикой.

Отвечая на вопрос, с кем он собирается идти на парламентские выборы, Парубий отметил: "Могу вам сказать, что мы сможем поговорить о выборах парламентских после завершения президентских. Я, кстати, о выборах парламентских думаю не меньше, чем о выборах президентских. Я подчеркивал и подчеркиваю: не личности имеют значение, а концепции. Думаю над тем, чтобы в будущем парламенте была сохранена (а еще лучше - расширена) проукраинская проевропейская коалиция, потому что ключевые вопросы все-таки решают и принимают в украинском парламенте. И моя позиция сосредоточена на том, чтобы победил украинский лагерь".

Зеленский сомневается, что успеет распустить нынешний состав Верховной Рады, если будет избран на пост №1 в государстве.