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18.04.2019, 09:34

Зеленский о возможном роспуске Рады: Боюсь, что не успею

Зеленский о возможном роспуске Рады: Боюсь, что не успею - Фото
Владимир Зеленский (скриншот из видеозаписи)

Кандидат в президенты подчеркнул, что (в случае избрания) не готов создавать коалицию с Юрием Бойко, Виктором Медвечуком, а также с Петром Порошенко

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Кандидат в президенты Владимир Зеленский сомневается, что успеет распустить нынешний состав Верховной Рады, если будет избран на пост №1 в государстве. Об этом он рассказал РБК-Украина в первом интервью для печатных/онлайн СМИ за все время избирательной кампании.

"Я боюсь, что я не успею. Я ломать закон не буду, нарушать закон не буду. Если мы успеем в сроки за шесть месяцев до следующих выборов, когда мы имеем право распустить парламент…" - сказал он, но его перебил журналист, который уточнил: то есть, если успеет - распустит?

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"Будем думать, да. Но вы же понимаете, что нам это выгодно", - отметил Зеленский.

Он уточнил, что понимает: от роспуска Рады выгоду может получить не только он, а и Порошенко. Но не считает, что это так уж явно выгодно его сопернику: "На его месте я бы ушел из политики".

"По поводу роспуска - будем делать согласно закону. Не собираюсь управлять парламентом, потому что это неправильно", - сказал он.

Второй тур выборов президента состоится 21 апреля.

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Теги: Владимир Зеленский, выборы, парламентские выборы, коалиция, роспуск, выборы-2019
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