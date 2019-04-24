Президент может распустить Раду до 14 июня – глава ОАСК

Павел Вовк (фото - личный Facebook)

Президент Украины может распустить Верховную Раду до 14 июня, сообщил в своем Facebook глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк.

Дату он определил, "проанализировав действующее законодательство и проведя элементарные математические подсчеты".

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Вовк уточняет, что, согласно Конституции, президент может распустить Раду досрочно, если: в течение одного месяца парламент не сформировал коалицию; в течение 60 дней после отставки Кабмина не сформирован персональный состав Кабмина; в течение 30 дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться.

Кроме того, распускать Раду нельзя в последние шесть месяцев перед очередными парламентскими выборами. То есть, для определения конечной даты, до наступления которой президент может распустить Раду, нужно установить дату окончания ее полномочий. Поскольку срок полномочий народных депутатов пять лет, "в СМИ распространяется утверждение о том, что президент Украины сможет досрочно прекратить полномочия парламента 27 мая2, пишет глава суда.

Вовк поясняет, что считать нужно не пять лет со дня присяги нардепов, а пять лет, которые заканчиваются в день открытия первого заседания парламента. На первое заседание Рада собирается, согласно Конституции, не позже 30 дней после официального объявления результатов выборов. А результаты должны быть объявлены в течение 20 дней.

Таким образом, резюмирует Вовк, поскольку выборы парламента назначены на 27 ноября, полномочия Рады нынешнего созыва могут продолжаться еще 48-50 дней, до 14-16 декабря. Поэтому президент имеет право прекратить полномочия парламента до 14 июня этого года.

19 апреля спикер Рады Андрей Парубий заявил, что досрочного роспуска нынешнего состава парламента не будет.