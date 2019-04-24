Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
24.04.2019, 15:40

Президент может распустить Раду до 14 июня – глава ОАСК

Президент может распустить Раду до 14 июня – глава ОАСК - Фото
Павел Вовк (фото - личный Facebook)

По словам Вовка, поскольку полномочия Рады фактически могут длиться до 14 декабря, то распустить парламент президент может до 14 июня

Реклама
Реклама

Президент Украины может распустить Верховную Раду до 14 июня, сообщил в своем Facebook глава Окружного админсуда Киева Павел Вовк.

Дату он определил, "проанализировав действующее законодательство и проведя элементарные математические подсчеты".

Реклама

Вовк уточняет, что, согласно Конституции, президент может распустить Раду досрочно, если: в течение одного месяца парламент не сформировал коалицию; в течение 60 дней после отставки Кабмина не сформирован персональный состав Кабмина; в течение 30 дней одной очередной сессии пленарные заседания не могут начаться.

Кроме того, распускать Раду нельзя в последние шесть месяцев перед очередными парламентскими выборами. То есть, для определения конечной даты, до наступления которой президент может распустить Раду, нужно установить дату окончания ее полномочий. Поскольку срок полномочий народных депутатов пять лет, "в СМИ распространяется утверждение о том, что президент Украины сможет досрочно прекратить полномочия парламента 27 мая2, пишет глава суда.

Вовк поясняет, что считать нужно не пять лет со дня присяги нардепов, а пять лет, которые заканчиваются в день открытия первого заседания парламента. На первое заседание Рада собирается, согласно Конституции, не позже 30 дней после официального объявления результатов выборов. А результаты должны быть объявлены в течение 20 дней.

Таким образом, резюмирует Вовк, поскольку выборы парламента назначены на 27 ноября, полномочия Рады нынешнего созыва могут продолжаться еще 48-50 дней, до 14-16 декабря. Поэтому президент имеет право прекратить полномочия парламента до 14 июня этого года.

19 апреля спикер Рады Андрей Парубий заявил, что досрочного роспуска нынешнего состава парламента не будет.

Отправить:
Распечатать:
Теги: парламент, рада, роспуск, павел вовк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 