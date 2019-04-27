Филарет: Зеленский извинился, что назвал томос термосом - видео

Церковь простила победителя президентских выборов Владимира Зеленского за то, что в одном из своих выступлений на концерте студии Квартал 95 в шутку перепутал томос об автокефалии Православной церкви Украины с термосом. Об этом почетный патриарх Филарет рассказал в интервью Радио Свобода.

"Зеленский уже извинился за это, но это оскорбительно для церкви. Томос, который имеет для нас большое значение, называть его термосом. Но мы прощаем новоизбранного президента за эти слова и не обижаемся", - сказал Филарет.

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Также патриарх сказал, что нельзя приуменьшать значение роли президента Петра Порошенко в обретении автокефалии, поскольку другим это не удалось. Так он ответил на слова Зеленского, который во время дебатов на НСК Олимпийский 19 апреля сказал, что Порошенко присвоил лично себе эту заслугу.

"Заслуга в том, что мы получили томос, прежде всего тех, кто построил церковь. Но не надо преуменьшать и значение президента. Потому что церковь была, и президенты предыдущие обращались к Вселенскому патриарху, но томоса не было. Поэтому конечно, что есть заслуга и президента Порошенко. Но основная заслуга - то, что Киевский патриархат есть. Это основа. Без этой основы никакого томоса не было", - отметил Филарет.

Он подчеркнул, что Зеленский прав в том, что основная заслуга - перед Киевским патриархатом и самим патриархом, который ее строил.

По его словам, позиция Зеленского не повлияет на развитие ПЦУ.