Офис генпрокурора изменил решение: просит не арестовывать Порошенко

Петр Порошенко с адвокатом возле ГБР (Фото: Михаил Палинчак)

В Офисе генерального прокурора изменили свое ходатайство о мере пресечения пятому президенту Петру Порошенко в деле о возможных нарушениях при назначении замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко, и просят на время следствия отпустить его под личное обязательство, а не арестовывать с возможностью внесения 10 млн грн залога, как анонсировали прежде. Об этом стало известно во время заседания Печерского райсуда Киева, видеозапись которого можно смотреть здесь.

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Прокуроры объяснили перемену своего решения тем, что Порошенко, как народный депутат должен посещать заседания Верховной Рады и проводить встречи с избирателями. Также отмечается, что было принято во внимание заявление Порошенко о том, что он не намерен скрываться.

Предлагаемая прокурорами мера пресечения предусматривает обязанность подозреваемого прибывать в суд по каждому требованию правоохранителей, не уезжать из Киева без разрешения, сдать заграничный паспорт, не общаться с другими участниками дела, сообщать об изменении своего места жительства и работы.

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