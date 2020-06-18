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18.06.2020, 18:45

Сторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортаж

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Сторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортаж
Сторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортаж
Сторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортажСторонники Порошенко под зданием Печерского райсуда: фоторепортаж

Печерский райсуд избирал сегодня пятому президенту меру пресечения

Сегодня в Печерском райсуде избирали меру пресечения для пятого президента Петра Порошенко в деле о возможных нарушениях при назначении замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Под здание суда его пришли поддержать сторонники.

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Порошенко обратился ко всем присутствующим с импровизированной сцены и поблагодарил за поддержку. Он признался, что последние три дня были для него очень тяжелыми.

Сегодняшний суд Порошенко назвал "ничтожной местью мелких закомплексованных людей, которые не любят Украину".

Прокуратура во время заседания изменила свое ходатайство о мере пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

Позже суд объявил перерыв до 1 июля.

После суда Порошенко обратился к президенту Владимиру Зеленскому, заявив, что его "никто не боится".

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Теги: Петр Порошенко, сергей семочко
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