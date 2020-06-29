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Половина украинцев считает дела против Порошенко справедливыми, треть – нет

Половина украинцев считает дела против Порошенко справедливыми, треть – нет - Фото
Петр Порошенко (Фото: eurosolidarity.org)
29.06.2020, 16:48

Уголовные дела против Порошенко назвали борьбой за справедливость 51% украинцев

Расследование уголовных дел против пятого президента Петра Порошенко половина украинцев считает наказанием за нарушение им закона, а треть граждан называют это политическим преследованием. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного КМИС.

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Отмечается, что 51% украинцев считают уголовные дела против Порошенко наказанием за нарушение им закона и борьбой за справедливость, 30% называют это политическим преследованием Порошенко действующей властью, 19% сказали, что им трудно ответить на этот вопрос.

Инфографика КМИС

Опрос проводился с 20 по 23 июня 2020 методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера, computer-assisted telephone interviews) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В ходе опроса проведено 2000 интервью. Статистическая погрешность не превышает: 2,2% для показателей близких к 50%, 2,1% - для показателей близких к 25%, 1,4% - для показателей близких к 10%.

  • 5 июня опрос КМИС показал, что большинство украинцев считает, что сильный лидер важнее для страны, чем демократическая система.

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Наталия Медведева
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