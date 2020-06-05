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Для большинства украинцев сильный лидер важнее, чем демократия - опрос КМИС

Для большинства украинцев сильный лидер важнее, чем демократия - опрос КМИС - Фото
Верховная Рада (Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net)
05.06.2020, 11:49

Во всех регионах страны и среди избирателей основных кандидатов в президенты идею сильного лидера поддерживает большинство

Большинство украинцев считает, что сильный лидер важнее для страны, чем демократическая система. Об этом говорят данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии в конце апреля.

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Большинство предпочитает сильного лидера демократии во всех регионах. Относительно слабее такие настроения в западных областях - 46,5% опрошенных высказались за сильного лидера, 29,2% - за демократию. Наибольшую поддержку идея сильного лидера получила на юге страны - 60,6%, только 19,5% предпочли демократию.

Сравнительно больше демократию поддерживают избиратели Петра Порошенко - ее предпочли 38% сторонников пятого президента, 48,1% из них высказались за сильного лидера. Идею сильного лидера больше всего поддерживают сторонники Юрия Бойко - 62,5%. Среди избирателей президента Владимира Зеленского 24,4% предпочитают демократию, 53,6% - сильного лидера.

  • Опрос проводился с 26 по 30 апреля методом телефонного интервью по всей территории Украины, кроме временно оккупированных территорий. Опрошено 1507 респондентов, ошибка выборки не превышает 2,6%.
  • Согласно опросу фонда Деминициативы, в декабре 2019 года 52% граждан Украины предпочитали демократию авторитаризму.

Инфографика - КМИС

Денис Юдин
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