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Большинство украинцев выбирает демократию - опрос

Большинство украинцев выбирает демократию - опрос - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
29.01.2020, 13:07

Однако, по данным опроса фонда Деминициативы и центра Разумкова, на востоке авторитаризм предпочитают больше, чем в других регионах

52% граждан Украины считают, что демократия является наиболее желательным вариантом государственного устройства для Украины. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом Деминициативы им. Кучерива совместно с центром Разумкова.

Противоположного мнения - что при определенных обстоятельствах авторитарный режим может быть лучше - придерживаются 20%, еще 19% ответили, что для них не имеет значения, демократический режим в стране или нет. Среди регионов отличается восточный, где демократическое устройство предпочитают 37% (запад - 66%, центр - 57%, юг - 48%), а для 30% не имеет разницы, демократический режим в стране или нет (соответственно запад - 17% центр - 19%, юг - 23%).

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Опрос проведен 6-11 декабря 2019 года среди 2018 украинцев от 18 лет и старше по всей Украине, исключая временно оккупированные территории. Погрешность не превышает 2,3%. Финансирование опроса - посольство Нидерландов.

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Центр Разумова опрос деминициативы авторитаризм демократия
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