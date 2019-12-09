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"Холодильник" или демократия: что выбирают украинцы - опрос

"Холодильник" или демократия: что выбирают украинцы - опрос - Фото
Фото: pixabay.com
09.12.2019, 13:39

Если сравнивать с прошлыми "сложными" годами, то ценность демократии для граждан Украины выросла. Но тех, кто выберет зажиточность, все равно больше.

Если встанет вопрос, что важнее - зажиточная экономика или демократическая система управления в стране, большинство украинцев выберут первое. Такие результаты опроса группы Рейтинг.

47% опрошенных граждан Украины считают зажиточность важнее демократии. Наоборот считают 38% респондентов.

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Среди областных центров, Киева, Северодонецка и Мариуполя демократия больше всего важна для тернопольчан (58%) и львовян (57%), а меньше всего такие ценности беспокоят жителей Мариуполя и Одессы (по 22%), а также Николаева (24%).

В Хмельницком и Житомире больше всего тех, кто не определился, что важнее - по 24%. В Киеве почти половина опрошенных жителей (47%) ответили, что демократия для них важнее.

  • Опрос - с 6 сентября по 10 октября 2019-го в 24 городах на свободной территории Украины (Киев и все облцентры; в Донецкой области - Мариуполь, в Луганской - Северодонецк) среди 19 200 украинцев - по 800 в каждом городе - от 18 лет и старше. Погрешность не выше 3,5%. Исследование - на средства Агентства США по международному развитию (USAID).

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