"Холодильник" или демократия: что выбирают украинцы - опрос

Если встанет вопрос, что важнее - зажиточная экономика или демократическая система управления в стране, большинство украинцев выберут первое. Такие результаты опроса группы Рейтинг.
47% опрошенных граждан Украины считают зажиточность важнее демократии. Наоборот считают 38% респондентов.
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Среди областных центров, Киева, Северодонецка и Мариуполя демократия больше всего важна для тернопольчан (58%) и львовян (57%), а меньше всего такие ценности беспокоят жителей Мариуполя и Одессы (по 22%), а также Николаева (24%).
В Хмельницком и Житомире больше всего тех, кто не определился, что важнее - по 24%. В Киеве почти половина опрошенных жителей (47%) ответили, что демократия для них важнее.
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