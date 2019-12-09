В каком городе больше всего недовольных курсом Украины - опрос

Фото: пресс-служба Минобороны

Большинство опрошенных жителей Северодонецка считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении: таких 57%. Подобного показателя нет ни в одном другом областном центре: ближайшие города-конкуренты антирейтинга - Херсон (35% недовольных) и Полтава (34%). Такие данные опроса показала группа Рейтинг.

В Луцке подавляющее большинство опрошенных жителей довольны тем направлением развития Украины - 62% (18% недовольны). Примерно такие же показатели в Днепре - 61% (21%) и Кропивницком - 61% (20%).

Киев лидируют по проценту не определившихся с мнением или отказавшихся отвечать - целых 38% опрошенных жителей столицы не могут оценить курс Украины. Ровно столько же - довольны, 24% - не довольны.

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После оккупации Россией части востока страны облгосадминистрация Луганской области "переехала" в Северодонецк, Донецкой - в Мариуполь.