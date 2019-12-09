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В каком городе больше всего недовольных курсом Украины - опрос

В каком городе больше всего недовольных курсом Украины - опрос - Фото
Фото: пресс-служба Минобороны
09.12.2019, 13:03

Речь идет о крупных городах - Киеве, областных центрах и тех, где находятся временные облгосадминистрации Донецкой и Луганской областей

Большинство опрошенных жителей Северодонецка считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении: таких 57%. Подобного показателя нет ни в одном другом областном центре: ближайшие города-конкуренты антирейтинга - Херсон (35% недовольных) и Полтава (34%). Такие данные опроса показала группа Рейтинг.

В Луцке подавляющее большинство опрошенных жителей довольны тем направлением развития Украины - 62% (18% недовольны). Примерно такие же показатели в Днепре - 61% (21%) и Кропивницком - 61% (20%).

Киев лидируют по проценту не определившихся с мнением или отказавшихся отвечать - целых 38% опрошенных жителей столицы не могут оценить курс Украины. Ровно столько же - довольны, 24% - не довольны.

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После оккупации Россией части востока страны облгосадминистрация Луганской области "переехала" в Северодонецк, Донецкой - в Мариуполь.

  • Опрос - с 6 сентября по 10 октября 2019-го в 24 городах на свободной территории Украины (Киев и все облцентры; в Донецкой области - Мариуполь, в Луганской - Северодонецк) среди 19 200 украинцев - по 800 в каждом городе - от 18 лет и старше. Погрешность не выше 3,5%. Исследование - на средства Агентства США по международному развитию (USAID).
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северодонецк опрос группа рейтинг социология развитие
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