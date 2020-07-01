Дело Порошенко. Пятому президенту изберут меру пресечения - трансляция

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Процесс ведет судья Сергей Вовк, который в 2012 году приговорил к четырем годам тюрьмы Юрия Луценко – будущего соратника Петра Порошенко

Сегодня, 1 июля, с 14:00 дня в Печерском районном суде продолжат избирать меру пресечения для пятого президента Петра Порошенко в деле о возможных нарушениях при назначении замглавы Службы внешней разведки Сергея Семочко.

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Следствие при новой власти подозревает, что в 2018-м, еще будучи президентом, он "путем издания явно преступного приказа склонил" военное должностное лицо - главу СВР Егора Божка - "к превышению им власти и служебных полномочий", то есть к назначению Семочко.

Сначала в Офисе генпрокурора Ирины Венедиктовой заявляли, что будут требовать для Порошенко ареста с возможностью внесения 10 млн грн залога, но уже на заседании 18 июня просили отпустить его на время следствия под личное обязательство.

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Дело против Порошенко рассматривает судья Сергей Вовк - тот самый, который в 2012-м вел процесс Юрия Луценко и приговорил его к четырем годам тюрьмы. У Порошенко подали ходатайство: там подозревают, что Вовк может быть связан с Банковой, которая, как считают у пятого президента, стоит за этим делом во главе с нынешним президентом Владимиром Зеленский. В Госбюро расследования отрицают какое-либо влияние на них по делам Порошенко с Банковой или Офиса генпрокурора.

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Теги: коррупция, Петр Порошенко, мера пресечения, свр, сергей семочко
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