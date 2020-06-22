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Зеленский не считает политическим преследованием 20 дел против Порошенко

Зеленский не считает политическим преследованием 20 дел против Порошенко - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
22.06.2020, 18:24

Зеленский считает, что Порошенко "хочет быть жертвой" в приближении местных выборов

Президент Владимир Зеленский не считает политическим преследованием открытие при его каденции порядка 20 уголовных дел, в которых фигурирует пятый президент Петр Порошенко. Зеленский убежден, что Порошенко "подогревает ситуацию", "чтобы все считали, что в Украине есть политические преследования". Об этом президент заявил в интервью канадскому изданию The Globe and Mail, сообщает Офис президента. 

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"Народ Украины дал свой ответ господину Порошенко, когда меня избрали президентом, и во время парламентских выборов... Мне кажется, что Петру Алексеевичу этого ответа мало", - сказал Зеленский в ответ на вопрос, как он оценивает происходящее сейчас уголовное преследование Порошенко.

"У нас на носу - местные выборы, это еще один его большой политический кейс. Ему хочется быть жертвой, хочется, чтобы все считали, что в Украине есть политические преследования. Большинство людей в Украине понимают, что все это похоже на политический театр", - считает Зеленский.

Он заверил, что не занимается политическими преследованиями.

"Меня не интересует господин Порошенко, не интересуют вопросы политического преследования, ведь я этим не занимаюсь. Я уверен, что он это просто подогревает ситуацию, ведь его не было слышно за полгода до выборов... Я ничего не видел, кроме этой последней истории, что они начали собирать рейтинги на этом хайпе. Я к этому спокойно отношусь", - сказал президент.

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Призыв к нему от украинской диаспоры о необходимости уважения верховенства права Зеленский назвал "поддержкой той или иной партии", очевидно, имея в виду Европейскую солидарность.

  • 18 июня США, Германия и Канада сделали заявления о недопустимости использования судебной системы для сведения политических счетов.
  • В тот же день генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что категорически не согласна с тем, что около 20 уголовных дел, открытых в последнее время против Порошенко, - это политическое преследование.



Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Петр Порошенко
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