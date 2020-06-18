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США обратились к властям Украины: Суд – не для сведения политических счетов

США обратились к властям Украины: Суд – не для сведения политических счетов - Фото
Посольство США в Украине (Фото: LIGA.net)
18.06.2020, 13:11

По какому случаю посольство США разместило такое сообщение в соцсетях, не указывается

Система правосудия не должна использоваться для сведения политических счетов. Такое заявление появилось на Facebook-странице посольства Соединенных Штатов в Украине.

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Американская дипломатическая миссия в Украине подчеркнула – "в условиях демократии все граждане имеют право на равное и справедливое отношение к себе в соответствии с законом".

В посольстве не уточнили, по какому поводу размещено такое сообщение.

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Сегодня, 18 июня, в Печерском райсуде Киева будут избирать меру пресечения пятому президенту Петру Порошенко. Офис генпрокурора считает, что он "путем издания явно преступного приказа склонял к превышению власти и служебных полномочий" главу СВР Егора Божка.

Смотрите видео: Порошенко в суде. Пятому президенту избирают меру пресечения — трансляция

Евгений Пилипенко
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