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Суд отправил Стерненко под домашний арест

Суд отправил Стерненко под домашний арест - Фото
Сергей Стерненко (Фото - Сергій Стерненко, Facebook)
15.06.2020, 21:44

Сергея Стерненко готова была взять на поруки экс-глава Минздрава Уляна Супрун и ряд нардепов

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Шевченковский районный суд Киева избрал круглосуточный домашний арест на 60 суток в качестве меры пресечения для бывшего главы одесского Правого сектора Сергея Стерненко.

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Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, которая просила для Стерненко домашний арест. Защита Стерненко и он сам просили суд полностью отказать прокуратуре.

Стерненко после оглашения решения суда заявил журналистам, что судья назначил ему домашний арест в военной части в Одессе, по месту прописки.

Он утверждает, что это решение суда невозможно выполнить, потому что его не пустят на территорю части. Стерненко подозревает, что впоследствии прокуроры будут требовать взятия его под стражу из-за того, что он не выполняет условий домашнего ареста.

Следствие СБУ подозревает Стерненко в том, что он в мае 2018 года, отбившись от нападавших на него Ивана Кузнецова и Александра Исайкула, позже догнал Кузнецова и нанес ему смертельное ранение ножом в сердце, квалифицируя это как умышленное убийство. Стерненко и его защита отрицают это, настаивая, что Стерненко ранил Кузнецова во время самообороны, не превышая ее пределы.

Во время заседания хирург Александр Линчевский рассказал, что человек при ранении левого желудочка сердца некоторое время может сохранять сознание и способность к активным действиям и никогда не теряет сознание мгновенно.

Линчевский и медэксперт Александр Данилюк допустили, что человек с таким ранением может пробежать 99 метров, как это сделал Кузнецов. Следствие считает, что Кузнецов не мог преодолеть такое расстояние со смертельным ранением.

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Также Данилюк отверг вероятность того, что Стерненко мог успокоиться после нападения в течение 20 секунд, чтобы у него мог возникнуть умысел на совершение преступления.

В суде выступил прокурор Андрей Родионов, который был выведен из группы прокуроров по делу Стерненко после того, как отказался подписать подозрение. Он заявил, что проект подозрения был бездоказательным, необъективным и предвзятым, а генпрокурор Ирина Венедиктова якобы оказывала на него давление по делу.

Также нардеп из Европейской солидарности, член комиссии Рады по нападениям на активистов Виктория Сюмар заявила в суде, что после рассмотрения дела Стерненко комиссией стало ясно, что оно политически мотивировано.

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Готовность взять Стерненко на поруки выразили несколько нардепов и экс-глава Минздрава Уляна Супрун. На заседании суда присутствовали нардепы из фракций Голос, Слуга народа и Европейская солидарность.

  • 24 мая 2018 года на Стерненко напали Иван Кузнецов и Александр Исайкул. Стерненко был госпитализирован с сотрясением мозга и резаной раной руки. В ходе инцидента Кузнецов умер от колото-резаных ран
  • 4 апреля 2020-го бывший замгенпрокурора Виктор Трепак, который незадолго до того ушел в отставкурассказал, что генпрокурор Ирина Венедиктова заявляла ему о необходимости сообщить о подозрении Стерненко.
  • В апреле Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко по статье убийство или убийство по самозащите будет объявлено "в любом случае".
  • 15 мая Кузнецову и Исайкулу объявили о подозрении в хулиганстве.
  • 10 июня прокуратура закрыла дело против Кузнецова.
  • 11 июня Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
  • 12 июня судебное заседание о мере пресечения длилось около восьми часов, после чего Стерненко вышел к нескольким сотням людей под судом, которые пришли его поддержать.
  • Сегодня судебное разбирательство было продолжено.
Денис Юдин
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