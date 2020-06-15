Отстраненный от дела прокурор назвал подозрение Стерненко бездоказательным

Андрей Родионов (Фото - Сергій Стерненко, Facebook)

Подозрение бывшему главе одесского Правого сектора Сергею Стерненко было бездоказательным, заявил прокурор Андрей Родионов на заседании Шевченковского районного суда Киева по избранию Стерненко меры пресечения.

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Родионов заявил, что не подписал подозрение Стерненко, поскольку оно было бездоказательным, необъективным и составленным предвзято.

По словам Родионова, он обращался в Совет прокуроров с заявлением о давлении по делу Стерненко со стороны генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Также Родионов заявил, что сначала проект подозрения Стерненко был направлен с нарушением: он должен был попасть не к нему, как к старшему группы прокуроров в деле, а к прокурору Николаю Бозоволяку. Родионов считает это вмешательством в его деятельность как прокурора.

Ранее Родионов отказался подписывать подозрение Стерненко и был выведен из группы прокуроров по делу.