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Отстраненный от дела прокурор назвал подозрение Стерненко бездоказательным

Отстраненный от дела прокурор назвал подозрение Стерненко бездоказательным - Фото
Андрей Родионов (Фото - Сергій Стерненко, Facebook)
15.06.2020, 13:48

Андрей Родионов обратился в Совет прокуроров с заявлением о давлении на него со стороны генпрокурора Ирины Венедиктовой

Подозрение бывшему главе одесского Правого сектора Сергею Стерненко было бездоказательным, заявил прокурор Андрей Родионов на заседании Шевченковского районного суда Киева по избранию Стерненко меры пресечения.

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Родионов заявил, что не подписал подозрение Стерненко, поскольку оно было бездоказательным, необъективным и составленным предвзято.

По словам Родионова, он обращался в Совет прокуроров с заявлением о давлении по делу Стерненко со стороны генпрокурора Ирины Венедиктовой.

Также Родионов заявил, что сначала проект подозрения Стерненко был направлен с нарушением: он должен был попасть не к нему, как к старшему группы прокуроров в деле, а к прокурору Николаю Бозоволяку. Родионов считает это вмешательством в его деятельность как прокурора.

Ранее Родионов отказался подписывать подозрение Стерненко и был выведен из группы прокуроров по делу.

  • 24 мая 2018 года на Стерненко напали Иван Кузнецов и Александр Исайкул. Стерненко был госпитализирован с сотрясением мозга и резаной раной руки. В ходе инцидента Кузнецов умер от колото-резаных ран
  • 4 апреля 2020-го бывший замгенпрокурора Виктор Трепак, который незадолго до того ушел в отставкурассказал, что генпрокурор Ирина Венедиктова заявляла ему о необходимости сообщить о подозрении Стерненко.
  • В апреле Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко по статье убийство или убийство по самозащите будет объявлено "в любом случае".
  • 15 мая Кузнецову и Исайкулу объявили о подозрении в хулиганстве.
  • 10 июня прокуратура закрыла дело против Кузнецова.
  • 11 июня Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
  • 12 июня судебное заседание о мере пресечения длилось около восьми часов, после чего Стерненко вышел к нескольким сотням людей под судом, которые пришли его поддержать.
  • Сегодня судебное разбирательство было продолжено.
Денис Юдин
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Сергей Стерненко дело Стерненко Андрей Родионов
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