Сергей Стерненко (фото - личный аккаунт в Facebook)

Общественному деятелю и экс-лидеру одесского Правого сектора Сергею Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве, которое он якобы совершил во время нападения на него в 2018 году. Об этом он сообщил в Facebook.

По ч. 1. ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство) Стерненко грозит от семи до 15 лет тюрьмы.

Стерненко с подозрением не согласен.

"Не было убийства, а была необходимая оборона, что следователь ранее сам и признал, когда сообщил о подозрениях нападающим. По ножу есть несколько экспертиз устанавливающие что он не является холодным оружием", - написал он.

В то же время в пресс-центре Службы безопасности сообщили, что квалификация нападения на активиста по статье о хулиганстве с применением оружия (ч. 4 ст. 296 УК) не препятствует подозрению Стерненко.

По данным СБУ, Стерненко сначала действительно защищался и ранил обоих нападавших. Однако затем, когда Кузнецов убежал, нападение считалось завершенным, поскольку жизни и здоровью Стерненко уже ничего не угрожало.

Следствие считает, что Стерненко догнал нападавшего и ранил его ножом в сердце, от чего Кузнецов умер. Тело погибшего, говорят в СБУ, нашли за 100 метров от места нападения.

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24 мая 2018 года на бывшего лидера одесского филиала Правого сектора Сергея Стерненко напали, по его словам это стало третьим случаем покушения.

В апреле 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко по статье убийство или убийство по самозащите будет объявлено в любом случае.

14 мая Сергей Стерненко сообщил, что его вызывают в СБУ для вручения подозрения, но 18 мая он рассказал, что в СБУ его пока не подозревают и рассказал о двух делах, в которых он фигурирует в качестве свидетеля и потерпевшего.

7 июня Стерненко заявил, что получил повестку и должен явиться 9 июня в СБУ для предъявления ему подозрения. В то же время он подчеркнул, что нарушены сроки вручения повестки - по закону он должен был получить ее не менее, чем за три дня.

9 июня адвокаты Стерненко явились в СБУ по повестке, но подозрение им не вручили .