Общественному деятелю и экс-лидеру одесского Правого сектора Сергею Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве, которое он якобы совершил во время нападения на него в 2018 году. Об этом он сообщил в Facebook.
По ч. 1. ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство) Стерненко грозит от семи до 15 лет тюрьмы.
Стерненко с подозрением не согласен.
"Не было убийства, а была необходимая оборона, что следователь ранее сам и признал, когда сообщил о подозрениях нападающим. По ножу есть несколько экспертиз устанавливающие что он не является холодным оружием", - написал он.
В то же время в пресс-центре Службы безопасности сообщили, что квалификация нападения на активиста по статье о хулиганстве с применением оружия (ч. 4 ст. 296 УК) не препятствует подозрению Стерненко.
По данным СБУ, Стерненко сначала действительно защищался и ранил обоих нападавших. Однако затем, когда Кузнецов убежал, нападение считалось завершенным, поскольку жизни и здоровью Стерненко уже ничего не угрожало.
Следствие считает, что Стерненко догнал нападавшего и ранил его ножом в сердце, от чего Кузнецов умер. Тело погибшего, говорят в СБУ, нашли за 100 метров от места нападения.
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