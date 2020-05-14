Стерненко заявил, что его вызывают в СБУ для вручения подозрения

Сергей Стерненко (скриншот с видео)

Бывший лидер одесского Правого сектора Сергей Стерненко сообщил, что его вызвали на допрос в Службу безопасности для вручения подозрения. Об этом он написал в Facebook.

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По словам Стерненко, он должен явиться в главное следственное управление СБУ 18 мая в 9:00.

"Официально в вызове указано, что это по делу 1215 (против меня) и для участия в следственных и процессуальных действиях. В каких именно, следователь не указывает", - написал Стерненко.

В комментарии hromadske Стерненко заявил, что планирует прийти в СБУ. "Да, я пойду, потому что мне сообщили должным образом. Следователь вызвал и по телефону, и сбросил фото повестки", - сказал он.