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Подозрение не вручили. Стерненко рассказал о двух делах, в которых фигурирует

Подозрение не вручили. Стерненко рассказал о двух делах, в которых фигурирует - Фото
Сергей Стерненко (фото - личный аккаунт в Facebook)
18.05.2020, 12:02

Активист Сергей Стерненко не получил сегодня подозрение от СБУ. Он фигурирует в двух делах в качестве потерпевшего и свидетеля.

Экс-лидер одесского филиала Правого сектора Сергей Стерненко фигурирует в двух делах о нападении на него в 2018 году и не является подозреваемым ни по одному из них. Об этом он рассказал журналистам после вызова в Службу безопасности.

"Есть два дела о третьем нападении на меня. В одном из них я – потерпевший, в другом – у меня процессуальный статус свидетеля", - сказал он.

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Стерненко сказал, что сегодня его вместе с адвокатами ознакомили с материалами дела и не вручили подозрение, хотя он и ожидал вручения в преддверии визита в СБУ.

В то же время активист не исключает, что его процессуальный статус в будущем может измениться.

"Уже не исключена (возможность сообщения о подозрении, - ред.). Думаю, этот вопрос логичнее задать СБУ, которая написала, что пока что мне о подозрении никто не сообщает", - ответил общественный деятель.

Адвокаты Стерненко сказали, что на этой неделе намерены провести пресс-конференцию, на которой расскажут о процессуальном статусе подзащитного и о процессуальных действиях, в том числе об экспертизах, которыми "жонглируют в медиа отдельные политики и журналисты".

По словам адвокатов, пресс-конференция состоится, если СБУ ознакомит их с документами, которые пообещали открыть.

  • 24 мая 2018 года на Стерненко напали. Он был госпитализирован с сотрясением мозга и резаной раной руки. В ходе инцидента один из нападавших погиб от колото-резаных ран
  • 7 апреля генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко будет объявлено в любом случае.
  • 14 мая Стерненко сообщил, что его вызвали на допрос в Службу безопасности для вручения подозрения.
  • 15 мая двум нападавшим на Стерненко объявили о подозрении.
  • Сегодня в СБУ сообщили, что вызов Стерненнко "на данный момент" не связан с оглашением ему о подозрении.
Марк Сировой
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