Подозрение не вручили. Стерненко рассказал о двух делах, в которых фигурирует

Сергей Стерненко (фото - личный аккаунт в Facebook)

Экс-лидер одесского филиала Правого сектора Сергей Стерненко фигурирует в двух делах о нападении на него в 2018 году и не является подозреваемым ни по одному из них. Об этом он рассказал журналистам после вызова в Службу безопасности.

"Есть два дела о третьем нападении на меня. В одном из них я – потерпевший, в другом – у меня процессуальный статус свидетеля", - сказал он.

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Стерненко сказал, что сегодня его вместе с адвокатами ознакомили с материалами дела и не вручили подозрение, хотя он и ожидал вручения в преддверии визита в СБУ.

В то же время активист не исключает, что его процессуальный статус в будущем может измениться.

"Уже не исключена (возможность сообщения о подозрении, - ред.). Думаю, этот вопрос логичнее задать СБУ, которая написала, что пока что мне о подозрении никто не сообщает", - ответил общественный деятель.

Адвокаты Стерненко сказали, что на этой неделе намерены провести пресс-конференцию, на которой расскажут о процессуальном статусе подзащитного и о процессуальных действиях, в том числе об экспертизах, которыми "жонглируют в медиа отдельные политики и журналисты".

По словам адвокатов, пресс-конференция состоится, если СБУ ознакомит их с документами, которые пообещали открыть.