Рябошапка: Меня просили повлиять на расследование по Стерненко

Бывший генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что, когда он занимал должность, его просили "повлиять" на расследование дела экс-лидера одесского Правого сектора Сергея Стерненко. Об этом Рябошапка сказал в интервью Левому берегу.
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"Там на самом деле не все так просто, как описывают средства массовой информации, во-первых. Во-вторых: в этом деле точно политический фактор. Потому что ко мне обращались люди, которые просили повлиять на это расследование", - сказал он.
На уточняющий вопрос, каким именно образом он должен был повлиять на расследование, Рябошапка ответил: "Чтобы Стерненко был привлечен к ответственности". При этом бывший генпрокурор отказался назвать, кто к нему обращался, пообещав сделать это позже.
На вопрос, почему он не обратился по этому поводу в правоохранительные органы, ведь в противном случае генпрокурор становится, по мнению журналиста, соучастником преступления, Рябошапка сказал, что для этого не было причины. На этот раз он опроверг, что обращающиеся пытались повлиять на его работу.
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После этого Рябошапка снова сказал, что люди, которые к нему обращались, "считали, что квалификация в этом деле должна быть именно такой, какую они видят".
На просьбу рассказать, кто эти люди, экс-генпрокурор ответил: "Расскажу вам потом. Я абсолютно убежден, что в этом деле есть другой подтекст. По меньшей мере, месть. Думаю, там пытаются реализовать именно мотив мести, чтобы Стерненко получил как можно более жесткое наказание".