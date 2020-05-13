Рябошапка: Меня просили повлиять на расследование по Стерненко

Руслан Рябошапка (Фото: пресс-служба президента)

Бывший генпрокурор Руслан Рябошапка заявил, что, когда он занимал должность, его просили "повлиять" на расследование дела экс-лидера одесского Правого сектора Сергея Стерненко. Об этом Рябошапка сказал в интервью Левому берегу.

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"Там на самом деле не все так просто, как описывают средства массовой информации, во-первых. Во-вторых: в этом деле точно политический фактор. Потому что ко мне обращались люди, которые просили повлиять на это расследование", - сказал он.

На уточняющий вопрос, каким именно образом он должен был повлиять на расследование, Рябошапка ответил: "Чтобы Стерненко был привлечен к ответственности". При этом бывший генпрокурор отказался назвать, кто к нему обращался, пообещав сделать это позже.

На вопрос, почему он не обратился по этому поводу в правоохранительные органы, ведь в противном случае генпрокурор становится, по мнению журналиста, соучастником преступления, Рябошапка сказал, что для этого не было причины. На этот раз он опроверг, что обращающиеся пытались повлиять на его работу.

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После этого Рябошапка снова сказал, что люди, которые к нему обращались, "считали, что квалификация в этом деле должна быть именно такой, какую они видят".

На просьбу рассказать, кто эти люди, экс-генпрокурор ответил: "Расскажу вам потом. Я абсолютно убежден, что в этом деле есть другой подтекст. По меньшей мере, месть. Думаю, там пытаются реализовать именно мотив мести, чтобы Стерненко получил как можно более жесткое наказание".

24 мая 2018 года на Стерненко напали. Он был госпитализирован с сотрясением мозга и резаной раной руки. В ходе инцидента один из нападавших погиб от колото-резаных ран .

4 апреля бывший замгенпрокурора Виктор Трепак, который незадолго до того ушел в отставку , заявил, что Венедиктова заявляла ему о необходимости сообщить о подозрении Стерненко.

7 апреля Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко будет объявлено в любом случае.