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Стерненко вызвали в СБУ. Но "на данный момент" не для объявления ему подозрения

Стерненко вызвали в СБУ. Но "на данный момент" не для объявления ему подозрения - Фото
Сергей Стерненко (фото - instagram.com/s_sternenko)
18.05.2020, 10:38

В Службе безопасности Украины отметили, что вызов активиста Стерненко для проведения следственных действий не связан с объявлением ему подозрения

Сегодня, 18 мая, бывшего лидера одесского Правого сектора Сергея Стерненко вызвали в СБУ "для проведения отдельных следственных и процессуальных действий". Начало следственных действий было запланировано на 09:00, сообщает СБУ в Telegram.

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Эти действия "на данный момент времени" не связаны с объявлением ему подозрения, уверяют в Службе. По мнению СБУ, "активизация вокруг этого дела в информационном поле является не чем иным, как сознательной попыткой обострить ситуацию в публичной плоскости и создать дополнительные возможности для дальнейшего давления на расследование".

Люди пришли под стены СБУ поддержать Стерненко:

(facebook.com/k0vtun)
                              источник - facebook.com/k0vtun

(facebook.com/romabr)
                           источник - facebook.com/romabra
  • В мае 2018 года на экс-главу Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко напали.
  • 7 апреля 2020 года Генпрокурор Ирина Венедиктова сказала, что объявление Стерненко будет объявлено в любом случае.
  • 14 мая Стернеко заявил, что его вызывают в СБУ для вручения подозрения.

Читайте также: Бывший заместитель Генпрокурора Виктор Трепак заявил, что перед увольнением у него возник конфликт с Венедиктовой по делу Стерненко

Дарья Мостовая
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