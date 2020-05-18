Стерненко вызвали в СБУ. Но "на данный момент" не для объявления ему подозрения

Сергей Стерненко (фото - instagram.com/s_sternenko)

Сегодня, 18 мая, бывшего лидера одесского Правого сектора Сергея Стерненко вызвали в СБУ "для проведения отдельных следственных и процессуальных действий". Начало следственных действий было запланировано на 09:00, сообщает СБУ в Telegram.

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Эти действия "на данный момент времени" не связаны с объявлением ему подозрения, уверяют в Службе. По мнению СБУ, "активизация вокруг этого дела в информационном поле является не чем иным, как сознательной попыткой обострить ситуацию в публичной плоскости и создать дополнительные возможности для дальнейшего давления на расследование".

Люди пришли под стены СБУ поддержать Стерненко:

источник - facebook.com/k0vtun

В мае 2018 года на экс-главу Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко напали.

7 апреля 2020 года Генпрокурор Ирина Венедиктова сказала, что объявление Стерненко будет объявлено в любом случае.

14 мая Стернеко заявил, что его вызывают в СБУ для вручения подозрения.

источник - facebook.com/romabra

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