Стерненко вызвали в СБУ. Но "на данный момент" не для объявления ему подозрения

Сегодня, 18 мая, бывшего лидера одесского Правого сектора Сергея Стерненко вызвали в СБУ "для проведения отдельных следственных и процессуальных действий". Начало следственных действий было запланировано на 09:00, сообщает СБУ в Telegram.
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Эти действия "на данный момент времени" не связаны с объявлением ему подозрения, уверяют в Службе. По мнению СБУ, "активизация вокруг этого дела в информационном поле является не чем иным, как сознательной попыткой обострить ситуацию в публичной плоскости и создать дополнительные возможности для дальнейшего давления на расследование".
Люди пришли под стены СБУ поддержать Стерненко:
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