Нападавшим на Стерненко объявили о подозрении в хулиганстве

Сергей Стерненко (фото - личный аккаунт в Facebook)

Александру Исайкулу и Ивану Кузнецову объявили подозрение о хулиганстве за нападение в 2018-м году на экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-центре Службе безопасности, которая занимается расследованием дела.

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Действия квалифицированы по ч. 4 ст. 296 как хулиганство с применением холодного или огнестрельного оружия, либо других предметов, приспособленных для нанесения телесных повреждений. За это грозит от трех до семи лет тюрьмы.

Примерно за час до публикации новости Стерненко написал в Facebook, что он официальных сообщений об объявлении подозрений нападавшим не получал.

Он считает оглашение подозрений "очень странным", поскольку Кузнецов умер при нападении, а Исайкул, по словам Стерненко, сбежал за границу, но в то же время не находится в розыске.

Стерненко отмечает, что дело погибшего Кузнецова должно было быть выделено в отдельное производство и закрыто. Он утверждает, что, согласно УПК, дело не закрывают "только если умершего надо реабилитировать".

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