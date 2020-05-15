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Нападавшим на Стерненко объявили о подозрении в хулиганстве

Нападавшим на Стерненко объявили о подозрении в хулиганстве - Фото
Сергей Стерненко (фото - личный аккаунт в Facebook)
15.05.2020, 15:10

Александру Исайкулу и Ивану Кузнецову объявили о подозрении в хулиганстве. Стерненко официальных уведомлений об этом не получал

Александру Исайкулу и Ивану Кузнецову объявили подозрение о хулиганстве за нападение в 2018-м году на экс-лидера Правого сектора в Одессе Сергея Стерненко. Об этом LIGA.net сообщили в пресс-центре Службе безопасности, которая занимается расследованием дела.

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Действия квалифицированы по ч. 4 ст. 296 как хулиганство с применением холодного или огнестрельного оружия, либо других предметов, приспособленных для нанесения телесных повреждений. За это грозит от трех до семи лет тюрьмы.

Примерно за час до публикации новости Стерненко написал в Facebook, что он официальных сообщений об объявлении подозрений нападавшим не получал.

Он считает оглашение подозрений "очень странным", поскольку Кузнецов умер при нападении, а Исайкул, по словам Стерненко, сбежал за границу, но в то же время не находится в розыске.

Стерненко отмечает, что дело погибшего Кузнецова должно было быть выделено в отдельное производство и закрыто. Он утверждает, что, согласно УПК, дело не закрывают "только если умершего надо реабилитировать".

  • 24 мая 2018 года на Стерненко напали. Он был госпитализирован с сотрясением мозга и резаной раной руки. В ходе инцидента один из нападавших погиб от колото-резаных ран
  • 4 апреля бывший замгенпрокурора Виктор Трепак, который незадолго до того ушел в отставку, заявил, что генпрокурор Ирина Венедиктова заявляла ему о необходимости сообщить о подозрении Стерненко.
  • 7 апреля Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко будет объявлено в любом случае.
  • 14 мая Стерненко сообщил, что его вызвали на допрос в Службу безопасности для вручения подозрения.

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Марк Сировой
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Сергей Стерненко нападение иван кузнецов александр исайкул
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