Суд избирает меру пресечения Стерненко: видеотрансляция

Сегодня, 15 июня, в Шевченковском районном суде Киева продолжилось заседание для избрания меры пресечения бывшему лидеру одесской ячейки Правого сектора Сергею Стерненко. Трансляцию ведет Радио Свобода.

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Здание суда окружено большим количеством правоохранителей, к нему подходят люди, желающие выразить поддержку Стерненко.

12 июня судебное заседание о мере пресечения длилось около восьми часов, после чего Стерненко вышел к нескольким сотням людей под судом, которые пришли его поддержать.

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Видео: Радио Свобода