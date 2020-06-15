Суд избирает меру пресечения Стерненко: видеотрансляция

Сегодня, 15 июня, в Шевченковском районном суде Киева продолжилось заседание для избрания меры пресечения бывшему лидеру одесской ячейки Правого сектора Сергею Стерненко. Трансляцию ведет Радио Свобода.
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Здание суда окружено большим количеством правоохранителей, к нему подходят люди, желающие выразить поддержку Стерненко.
12 июня судебное заседание о мере пресечения длилось около восьми часов, после чего Стерненко вышел к нескольким сотням людей под судом, которые пришли его поддержать.
- 24 мая 2018 года на Стерненко напали Иван Кузнецов и Александр Исайкул. Стерненко был госпитализирован с сотрясением мозга и резаной раной руки. В ходе инцидента Кузнецов умер от колото-резаных ран.
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4 апреля 2020-го бывший замгенпрокурора Виктор Трепак, который незадолго до того ушел в отставку, рассказал, что генпрокурор Ирина Венедиктова заявляла ему о необходимости сообщить о подозрении Стерненко.
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В апреле Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко по статье убийство или убийство по самозащите будет объявлено "в любом случае".
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15 мая Кузнецову и Исайкулу объявили о подозрении в хулиганстве.
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10 июня прокуратура закрыла дело против Кузнецова.
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11 июня Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.
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Видео: Радио Свобода