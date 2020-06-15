Дело Стерненко. Под здание суда свезли подразделения Нацгвардии и полиции: видео

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Через час в суде снова попытаются избрать подозреваемому меру пресечения; здание уже окружено силовиками

Сегодня, 15 июня, с 10:00 в Шевченковском райсуде Киева должны возобновить заседание для определения меры пресечения бывшему лидеру одесской ячейки движения Правый сектор Сергею Стерненко. Здание суда окружено сотрудниками правоохранительных органов, как показал на видео журналист Радио Свобода Марьян Кушнир.

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"Такой движ. Нацгвардейцы, копы и т. д. просто не заканчиваются. Вся ул. Дегтяревская в них. Не могут разместиться. И это еще начало", - пишет он под роликом.

12 июня судебное заседание о мере пресечения длилось около восьми часов, после чего Стерненко вышел к нескольким сотням людей под судом, которые пришли его поддержать.

  • 24 мая 2018 года на Стерненко напали Иван Кузнецов и Александр Исайкул. Стерненко был госпитализирован с сотрясением мозга и резаной раной руки. В ходе инцидента Кузнецов умер от колото-резаных ран
  • 4 апреля 2020-го бывший замгенпрокурора Виктор Трепак, который незадолго до того ушел в отставкурассказал, что генпрокурор Ирина Венедиктова заявляла ему о необходимости сообщить о подозрении Стерненко.
  • В апреле Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко по статье убийство или убийство по самозащите будет объявлено "в любом случае".
  • 15 мая Кузнецову и Исайкулу объявили о подозрении в хулиганстве.
  • 10 июня прокуратура закрыла дело против Кузнецова.
  • 11 июня Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

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Теги: Сергей Стерненко, мера пресечения, нацгвардия, силовики, шевченковский райсуд
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