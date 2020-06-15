Дело Стерненко. Под здание суда свезли подразделения Нацгвардии и полиции: видео

Сегодня, 15 июня, с 10:00 в Шевченковском райсуде Киева должны возобновить заседание для определения меры пресечения бывшему лидеру одесской ячейки движения Правый сектор Сергею Стерненко. Здание суда окружено сотрудниками правоохранительных органов, как показал на видео журналист Радио Свобода Марьян Кушнир.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Такой движ. Нацгвардейцы, копы и т. д. просто не заканчиваются. Вся ул. Дегтяревская в них. Не могут разместиться. И это еще начало", - пишет он под роликом.

12 июня судебное заседание о мере пресечения длилось около восьми часов, после чего Стерненко вышел к нескольким сотням людей под судом, которые пришли его поддержать.

Читайте также: На суде по мере пресечения для Стерненко произошли столкновения: фото, видео