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На суде по мере пресечения для Стерненко произошли столкновения: фото, видео

На суде по мере пресечения для Стерненко произошли столкновения: фото, видео - Фото
Фото: censor.net.ua
12.06.2020, 16:52

По словам журналистов, полицейские отказались пускать в задние суда людей, которые пришли поддержать Стерненко.

В Шевченковском райсуде Киева между полицейскими и людьми, которые пришли на заседание суда по избранию меры пресечения для Сергея Стерненко, произошли столкновения. Об этом сообщает hromadske.

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По словам корреспондента издания, правоохранители отказались пускать в зал суда журналистов и операторов.

Судя по видео из суда, в зал заседаний не пустили также людей, которые пришли поддержать Стерненко. В частности, бывший политзаключенный Владимир Балух заявил, что его по неизвестной причине избили правоохранители. "Сначала запустили внутрь по удостоверению, а потом не выпустили и там били только что", - сказал он.

По информации Интерфакс-Украина, сначала группа поддержки Стерненко требовала впустить их в зал судебных заседаний, скандируя "Пропускай", однако после начавшейся толчеи прибыли сотрудники спецназа и стали вытеснять людей из здания суда.

Цензор.нет пишет, что участники акции в поддержку Стерненко пытались попасть на заседание суда, однако их не пропустили. В итоге между правоохранителями и митингующими произошла потасовка.

Сам Стерненко сообщил, что судьи отказали в отводе судьи Владимира Бугиля, который в 2013 году принимал решения против участников Майдана. "Нам отказали в отводе судьи Бугиля. Предвзятый судья Майдана будет меня судить", — написал Стерненко в своем Telegram-канале.

Ряд народных депутатов высказали готовность взять Стерненко на поруки.

Вадим Ребрина
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Сергей Стерненко шевченковский райсуд владимир бугиль
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