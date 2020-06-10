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Закрыли дело против погибшего подозреваемого в нападении на Стерненко - СМИ

Закрыли дело против погибшего подозреваемого в нападении на Стерненко - СМИ - Фото
Сергей Стерненко (фото - личный аккаунт в Facebook)
10.06.2020, 23:41

Адвокат говорит, что дело закрыли 10 июня в связи со смертью подозреваемого

Прокуратура закрыла дело против подозреваемого в нападении на бывшего лидера одесской ячейки Правого сектора Сергея Стерненко. Об этом Украинской правде сообщил его адвокат Станислав Свириденко.

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По его словам, дело закрыли 10 июня в связи со смертью подозреваемого. Адвокат говорит, что узнал о закрытии производства сегодня во время заседания суда, в котором погибшему Ивану Кузнецову оспаривали подозрение в хулиганстве.

Свириденко заявил, что будет обжаловать постановление о закрытии дела, потому что защиту Кузнецова не устраивает формулировка "в связи со смертью". Защита считает, что производство должно быть закрыто из-за отсутствия события или состава преступления.

Известно, что на Стерненко совершено три нападения. Во время последнего от ранений, нанесенных Стерненко, погиб один из нападавших – Иван Кузнецов. Второй участник нападения, Александр Исайкул, жив. По словам Стерненко, он сбежал за границу в 2019-м.

  • 4 апреля бывший замгенпрокурора Виктор Трепак, который незадолго до того ушел в отставку, заявил, что генпрокурор Ирина Венедиктова говорила ему о необходимости сообщить о подозрении самому Стерненко.
  • 7 апреля Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко будет объявлено в любом случае.
  • 15 мая Кузнецову и Исайкулу объявили о подозрении в хулиганстве.
  • 9 июня адвокаты Стерненко явились в СБУ по повестке, но подозрение им не вручили.
Вадим Ребрина
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Сергей Стерненко подозрение иван кузнецов
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