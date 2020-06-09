Стерненко явился в СБУ, подозрение ему не вручили

Сергей Стерненко (Фото - личный аккаунт в Facebook)

Экс-лидер одесского Правого сектора Сергей Стерненко явился в СБУ по повестке, но подозрение об убийстве по самозащите ему не вручили. Об этом Стерненко сообщил в Facebook.

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"Следователь вызвал повесткой, а сам спрятался и не вышел", - написал Стерненко.

Его адвокат Виталий Коломиец также написал в Facebook, что подозрение не вручено. "Возможно, в СБУ все же решили прислушаться к здравому смыслу и букве закона о надлежащем уведомлении лица о таком важном процессуальном действии", - считает адвокат.

Также Стерненко заявил, что его хотят обвинить еще и за ношение холодного оружия. Он утверждает, что речь идет о бытовом ноже, который свободно продается и холодным оружием не является.

24 мая 2018 года на бывшего лидера одесского филиала Правого сектора Сергея Стерненко напали, по его словам это стало третьим случаем покушения.

В апреле 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко по статье убийство или убийство по самозащите будет объявлено в любом случае.

14 мая Сергей Стерненко сообщил, что его вызывают в СБУ для вручения подозрения, но 18 мая он рассказал, что в СБУ его пока не подозревают и рассказал о двух делах, в которых он фигурирует в качестве свидетеля и потерпевшего.

7 июня Стерненко заявил, что получил повестку и должен явиться 9 июня в СБУ для предъявления ему подозрения. В то же время он подчеркнул, что нарушены сроки вручения повестки - по закону он должен был получить ее не менее, чем за три дня.