"Уже официально". Стерненко сообщил, что ему подготовили подозрение в убийстве

Сергей Стерненко (фото - instagram.com/s_sternenko)

Экс-лидер одесского Правого сектора Сергей Стерненко рассказал, что ему "уже официально" подготовили сообщение о подозрении по самозащите. Об этом, по его словам, свидетельствует повестка Службы безопасности Украины, в которой его, как свидетеля, вызывают для вручения сообщения о подозрении, пишет активист в Facebook.

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Судя по повестке, скан которой Стерненко разместил в соцсети, его вызывают для вручения письменного подозрения 9 июня на 10:00 утра.

Активист отмечает, что уже ответил следователю, что не сможет прибыть, поскольку получил повестку за два дня до даты, на которую его вызывают. В то время как согласно ст. 135 УПК узнать о вызове он должен был минимум за 3 дня, и за оставшееся время он "не успеет подготовиться к вручению подозрения и привлечь защитников", пишет Стерненко.

По его словам, подозрение было подготовлено по ст. 115 УК - умышленное убийство.

СПРАВКА. Согласно ч. 8 ст. 135 УПК: участник уголовного производства должен получить повестку о вызове или узнать о нем другим путем не позднее, чем за три дня до даты, когда необходимо прибыть по вызову. В отдельных случаях, когда сроки процессуальных действий не позволяют соблюсти эти три дня, участник должен получить повестку о вызове или узнать о нем как-то иначе как можно быстрее, но в любом случае с предоставлением ему необходимого времени для подготовки и прибытия по вызову.

24 мая 2018 года на бывшего лидера одесского филиала Правого сектора Сергея Стерненко напали, по его словам это стало третьим случаем покушения.

В апреле 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что подозрение Стерненко по статье убийство или убийство по самозащите будет объявлено в любом случае.

14 мая Сергей Стерненко сообщил, что его вызывают в СБУ для вручения подозрения, но 18 мая он рассказал, что в СБУ его пока не подозревают и рассказал о двух делах, в которых он фигурирует в качестве свидетеля и потерпевшего.