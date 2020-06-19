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В ГБР отрицают давление со стороны Банковой и генпрокурора

В ГБР отрицают давление со стороны Банковой и генпрокурора - Фото
Александр Бабиков (скриншот из видео)
19.06.2020, 10:32

Замглавы бюро Бабиков утверждает, что с генпрокурором Венедиктовой у ведомства только рабочие отношения, а Офис президента на их дела не влияет

Со стороны Офиса президента нет давления на Государственное бюро расследований, как и из Офиса генпрокурора. Об этом РБК-Украина рассказал замдиректора ГБР Александр Бабиков.

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По словам чиновника, бюро общается с министрами, их заместителями, нардепами и другими топ-чиновниками. "Но могу сказать, что со стороны Офиса президента... давления по конкретным делам на нас не оказывается", - утверждает Бабиков.

Он также отрицает какое-либо влияние на ГБР со стороны его бывшего и. о. руководителя, а ныне генпрокурора Ирины Венедиктовой.

"Мы выполняем задачи и указания прокуроров и прокуроры принимают решения, предъявлять подозрения или нет, ограничивать конституционные права граждан или нет", - пояснил он.

Внеслужебных отношений у него с Венедиктовой нет, говорит Бабиков: "Такого, чтобы позвонила мне генпрокурор и сказала "посади того или этого", этого нет".

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О влиянии ОП на ГБР говорят у пятого президента Петра Порошенко. Дело против него сейчас рассматривает судья Сергей Вовк; у Порошенко подозревают, что он может быть связан с Банковой, которая, как считают у пятого президента, стоит за этим делом.

  • Вчера, 18 июня, в Печерском райсуде избирали меру пресечения для Порошенко в деле о возможных нарушениях при назначении замглавы СВР Семочко. Его пришли поддержать сторонники.
  • Прокуратура уже в ходе заседания изменила ходатайство о мере пресечения: просили не арест, а личное обязательство. Судья объявил перерыв до 1 июля.
  • После этого Порошенко обратился к президенту Зеленскому, заявив, что его "никто не боится".
  • Всего против пятого президента открыто около 20 производств

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Евгений Пилипенко
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Петр Порошенко давление гбр Ирина Венедиктова офис президента Александр Бабиков
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