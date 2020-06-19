В ГБР отрицают давление со стороны Банковой и генпрокурора

Александр Бабиков (скриншот из видео)

Со стороны Офиса президента нет давления на Государственное бюро расследований, как и из Офиса генпрокурора. Об этом РБК-Украина рассказал замдиректора ГБР Александр Бабиков.

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По словам чиновника, бюро общается с министрами, их заместителями, нардепами и другими топ-чиновниками. "Но могу сказать, что со стороны Офиса президента... давления по конкретным делам на нас не оказывается", - утверждает Бабиков.

Он также отрицает какое-либо влияние на ГБР со стороны его бывшего и. о. руководителя, а ныне генпрокурора Ирины Венедиктовой.

"Мы выполняем задачи и указания прокуроров и прокуроры принимают решения, предъявлять подозрения или нет, ограничивать конституционные права граждан или нет", - пояснил он.

Внеслужебных отношений у него с Венедиктовой нет, говорит Бабиков: "Такого, чтобы позвонила мне генпрокурор и сказала "посади того или этого", этого нет".

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О влиянии ОП на ГБР говорят у пятого президента Петра Порошенко. Дело против него сейчас рассматривает судья Сергей Вовк; у Порошенко подозревают, что он может быть связан с Банковой, которая, как считают у пятого президента, стоит за этим делом.

Вчера, 18 июня, в Печерском райсуде избирали меру пресечения для Порошенко в деле го пришли поддержать сторонники. о возможных нарушениях при назначении замглавы СВР Семочко. Е

Прокуратура уже в ходе заседания изменила ходатайство о мере пресечения: просили не арест, а личное обязательство. Судья объявил перерыв до 1 июля.

После этого Порошенко обратился к президенту Зеленскому , заявив, что его "никто не боится".

Всего против пятого президента открыто около 20 производств

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