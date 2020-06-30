Шмыгаль о делах против Порошенко: Не вижу политического заказа

Денис Шмыгаль (Фото: Александр Клименко/пресс-служба Рады)

Премьер-министр Денис Шмыгаль не считает политически мотивированными расследование уголовных дел против пятого президента Петра Порошенко. Об этом он заявил в интервью BBC News Україна.

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"В тех делах, которые продолжаются против политиков предыдущих генераций, я не вижу политического заказа. Они должны быть рассмотрены и должны быть решения. Или этих политиков признают виновными, или снимут с них обвинения", - заявил Шмыгаль, отвечая на вопрос о том, что дела против Порошенко похожи на "преследование политического оппонента".

Шмыгаль, отвечая на вопрос журналистов о том, не опасается ли он, что дела против Порошенко могут поставить под угрозу "множество программ западной помощи", заявил: "Мы работаем в условиях экономического кризиса <...> неужели вы думаете, что мы будем опасаться каких-то там политических моментов, манипуляций и инсинуаций? Мы ничего не опасаемся".

Премьер заявил, что он "не рад" делам против Порошенко, поскольку, по его мнению, "расследования против руководителей государства - это всегда дестабилизация и неприятный момент для страны": "Когда есть такие подозрения, это всегда расстраивает. Но ответственность должна быть неотвратимой, независимо от рангов и должностей".

Порошенко фигурирует около 20 делах, которые расследует ГБР, по статьям (среди прочих) о госизмене, захвате госвласти, вмешательстве в деятельность суда.

29 июня сообщалось , что половина украинцев считает дела против Порошенко справедливыми, треть – нет.

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