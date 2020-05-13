Посол Украины о закупках американского оружия: Минимум три партии до конца года

Владимир Ельченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Готовится соглашение о продолжении практики закупок новейшего вооружения США для украинской армии. Об этом сообщил посол Украины в Соединенных Штатах Владимир Ельченко, пишет День.

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Он напомнил, что в 2019 году был первый случай прямой закупки в США противотанковых комплексов Javelin; то есть, это была партия не военной помощи, а именно закупки вооружений.

"Есть еще некоторые другие типы вооружений, которые особенно важны сегодня на Донбассе, на востоке Украины для нашей защиты. Речь идет как минимум о трех крупных партиях, и я не буду конкретизировать... Но это делается и, думаю, эти закупки будут сделаны в течение года", - рассказал он.

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1 марта 2018 года Госдепартамент США впервые одобрил продажу Украине 210 противотанковых ракет и ракетных установок Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около $47 млн.

Первая партия Javelin прибыла в Украину в апреле 2018-го. Украинские военные еще ни разу не применили этот ПТРК в бою.

в Украину в апреле 2018-го. Украинские военные еще ни разу не применили этот ПТРК в бою. 26 декабря 2019 года Украина договорилась с США о поставке новой партии Javelin.