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Посол Украины о закупках американского оружия: Минимум три партии до конца года

Посол Украины о закупках американского оружия: Минимум три партии до конца года - Фото
Владимир Ельченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
13.05.2020, 09:57

Новые закупки американских вооружений будут сделаны еще в этом году, заявил украинский посол в Вашингтоне Владимир Ельченко

Готовится соглашение о продолжении практики закупок новейшего вооружения США для украинской армии. Об этом сообщил посол Украины в Соединенных Штатах Владимир Ельченко, пишет День.

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Он напомнил, что в 2019 году был первый случай прямой закупки в США противотанковых комплексов Javelin; то есть, это была партия не военной помощи, а именно закупки вооружений.

"Есть еще некоторые другие типы вооружений, которые особенно важны сегодня на Донбассе, на востоке Украины для нашей защиты. Речь идет как минимум о трех крупных партиях, и я не буду конкретизировать... Но это делается и, думаю, эти закупки будут сделаны в течение года", - рассказал он.

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1 марта 2018 года Госдепартамент США впервые одобрил продажу Украине 210 противотанковых ракет и ракетных установок Javelin и 37 пусковых установок к ним на общую сумму около $47 млн.

Евгений Пилипенко
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