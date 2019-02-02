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02.02.2019, 19:14

Украина начинает масштабную закупку оружия США без посредников

Украина начинает масштабную закупку оружия США без посредников - Фото
Фото: mil.gov.ua

Также Украина намерена стать участником программы США Foreign Military Financing для финансирования ВСУ из-за рубежа

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В скором времени Украина начнет масштабную закупку высокотехнологичного оружия США, в том числе ракетных комплексов Javelin. Об этом на встрече с представителями ВС США заявила вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

"Буквально вчера президент Порошенко подписал закон о закупке оружия за границей без посредников. Считаю это положительным сигналом для усиления обороноспособности нашей страны", - заявила вице-премьер.

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Также Климпуш-Цинцадзе отметила, что Украина стремится стать участником программы США Foreign Military Financing, которой предусматривается финансирование вооруженных сил зарубежных стран.

Генерал-лейтенант ВС США Кит Дэйтон, со своей стороны, подчеркнул, что Америка "сфокусирована на помощи Украине в проведении качественных реформ в оборонном секторе".

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Теги: ВСУ, оружие, армия, Javelin, впк
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