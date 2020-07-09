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Депутат Деркач опубликовал запись разговора якобы Порошенко с якобы Путиным

09.07.2020, 18:37
Депутат Деркач опубликовал запись разговора якобы Порошенко с якобы Путиным - Фото
Фото: EPA

В партии Евросолидарность назвали обнародованную запись фальсификацией

Народный депутат Андрей Деркач и бывший прокурор Константин Кулик обнародовали аудиозапись разговора якобы пятого президента Петра Порошенко с якобы президентом РФ Владимиром Путиным. В Евросолидарности назвали запись сфальсифицированной, а Служба внешней разведки заявила об "информационной спецоперации" Кремля.

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Как утверждает Деркач, разговор между якобы Порошенко и якобы Путиным состоялся 30 апреля 2015 года.

Запись начинается с того, что якобы Порошенко сообщает якобы Путину о том, что западные партнеры не поддерживают его идею о миротворцах на Донбассе. "Они считают, что это российская ловушка для меня", - говорит якобы Порошенко и смеется. Якобы Путин отвечает, что "пусть Лавров с Климкиным это обсуждают".

Также была затронута тема "экономических перспектив". Судя по словам говорившего, речь идет о временно оккупированных территориях Донбасса. Якобы Порошенко сообщает, что там "очень тяжелая ситуация" с экономикой, и ее необходимо обсудить. Якобы Путин отвечает согласием.

Кроме того якобы Порошенко для повышения эффективности принятия решений на заседаниях минской трехсторонней группы предложил якобы Путину, чтобы представитель РФ в ТКГ приехал в Киев для согласования позиций с украинской стороной и ОБСЕ. Якобы Путин на это тоже согласился.

После этого якобы Порошенко поздравил якобы Путина с Днем солидарности трудящихся. "Мы с вами люди трудящиеся, может и к солидарности придем", - пошутил якобы Порошенко. В конце разговора якобы Путин спросил якобы Порошенко о ситуации внутри страны и как он с ней справляется. "Чем дальше, тем легче, потому что уже выстраивается какая-то вертикаль", - ответил Порошенко.

Запись опубликована в Facebook Деркача.

Справка. Депутат Андрей Деркач с 1990 по 1993 гг прошел обучение в Высшей школе КГБ им.Дзержинского (сейчас - Академия ФСБ России) в Москве. В 1990-х годах был консультантом второго президента Леонида Кучмы и помощником премьер-министра Валерия Пустовойтенко. Народный депутат нескольких созывов. Бывший член Партии регионов. 16 января 2014 года голосовал за "диктаторские законы".

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В партии Европейская солидарность в комментарии Украинской правде назвали фальсификацией опубликованную Деркачем запись.

"В течение шести лет фейки являются одним из постоянных инструментов российской гибридной войны против Украины, равно как и против лично Порошенко... "Разговор" с Путиным, обнародованый выпускником Высшей школы КГБ, - из этой же серии. Это такой же грубо смонтированный, тщательно скомпилированный фальсификат, как и якобы беседы с Байденом", - сказали в партии.

"Это - месть Кремля за то, что Порошенко как президент и Верховный главнокомандующий не позволил Путину реализовать в Украине ни одной стратегической цели Кремля", - считают в Евросолидарности.

Служба внешней разведки, не называя повода, опубликовала заявление о том, что "российские спецслужбы продолжают использовать свои возможности в Украине для проведения информационных операций против Украинского государства".

"Украинские разведывательные и специальные службы понимают указанные вызовы и консолидированы в своем главном задании - защищать национальную безопасность Украины", - говорится в заявлении.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не ознакомились еще с записью. "Вообще-то эти разговоры проходят в закрытом режиме, поэтому я не знаю, как там могли сделать запись (...) Я не знаю, о чем вы говорите, мы не знакомы с этой публикацией", - цитирует Пескова ТАСС.

LIGA.net пыталась взять комментарий в СБУ по этому поводу, однако там на телефонный звонок не ответили.

  • 20 мая Деркач опубликовал переговоры людей с "голосами, похожими на Порошенко и экс-вице-президента США Джо Байдена" об увольнении экс-генпрокурора Шокина и других вопросах. Офис генпрокурора открыл уголовное дело по статьям о злоупотреблении властью и госизмене.
  • У Порошенко заявили, что записи сфабрикованы. 
Вадим Ребрина
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