Украинский посол в США напомнил России об "ихтамнетах". Оккупанты ему ответили

Представитель Украины в Вашингтоне Владимир Ельченко не проходит мимо пропагандистских постов оппонентов по дипломатическому фронту

Украинский посол в США Владимир Ельченко поучаствовал в онлайн-перепалке с российским представительством в ООН, напомнив об "ихматнетах" Кремля в Крыму и на Донбассе.

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Twitter-аккаунт россиян выложил цитату постпреда РФ в ООН Василия Небензи о том, что Москва "обеспокоена информацией о снабжении оружием США в оккупированной ими зоне вокруг поселка Ат-Танф незаконных вооруженных формирований": пишут, оттуда "сбежали боевики, которые признались в участии в нападении на сирийские объекты после тренировок у инструкторов США".

Реагируя на это, Ельченко написал: "А вы не обеспокоены российскими поставками оружия незаконным вооруженным формированиям на Донбассе? Или вас там по-прежнему #ихтамнет?"

Аккаунт РФ с ООН отреагировал на это манипуляцией, выложив фрагмент интервью экс-главы СММ ОБСЕ в Украине Эртурула Апакана, где тот заявлял, что не может комментировать, откуда на Донбассе те или иные НВФ и кто их содержит. Ответ россиян: "Вам ли, Владимир Юрьевич, не знать, что их там действительно нет?.. Почему Вы продолжаете распространять эту дезинформацию?"

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Ранее, комментируя заявление МИД РФ о том, как "правящие круги прибалтийских стран пытаются навязать тенденциозную оценку событий, связанных с их включением в состав СССР", Ельченко поддержал ответ главы МИД Латвии Эдгарса Ринкевичса ("комментарий МИД России как по Булгакову: "Это опять-таки случай так называемого вранья... и интереснее всего в этом вранье то, что это вранье от первого до последнего слова"), написав, что "в лучших традициях бывшей советской дипломатии: чем больше врешь, тем больше в собственное вранье веришь".

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Евгений Пилипенко

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