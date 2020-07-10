Медведев советует украинцам смириться с потерей Крыма. В МИД ему тоже дали совет
После ухода с должности главы российского правительства Дмитрия Медведева определили в заместители председателя Совбеза РФ
В новом пропагандистскому российскому изданию Комсомольская правда экс-премьер РФ Дмитрий Медведев посоветовал украинцам "смириться" с оккупацией Крыма. Украинский посол в Вашингтоне Владимир Ельченко с юмором отреагировал в Twitter на такую "рекомендацию" замглавы Совбеза РФ.
Украинцы "должны смириться с реалиями", заявил Медведев.
Медведев должен "смириться с тем, что он уже давно ничего не решает", ответил Ельченко.
Украина советует Медведеву смириться с тем, что он уже давно ничего не решает https://t.co/8DIw1djerJ— Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) July 9, 2020
Ранее Ельченко высмеял претензии РФ к Эстонии из-за поставок оружия Украине: российские дипломаты в Таллинне возмущались "потаканием майданным национал-радикалам".
- Секретарь СНБО Данилов накануне рассказал об инфодиверсиях спецслужб РФ в Украине – вбросах пропаганды ради смуты в стране.
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