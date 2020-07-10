Медведев советует украинцам смириться с потерей Крыма. В МИД ему тоже дали совет

После ухода с должности главы российского правительства Дмитрия Медведева определили в заместители председателя Совбеза РФ

В новом пропагандистскому российскому изданию Комсомольская правда экс-премьер РФ Дмитрий Медведев посоветовал украинцам "смириться" с оккупацией Крыма. Украинский посол в Вашингтоне Владимир Ельченко с юмором отреагировал в Twitter на такую "рекомендацию" замглавы Совбеза РФ.

Украинцы "должны смириться с реалиями", заявил Медведев.

Медведев должен "смириться с тем, что он уже давно ничего не решает", ответил Ельченко.

Украина советует Медведеву смириться с тем, что он уже давно ничего не решает https://t.co/8DIw1djerJ — Volodymyr Yelchenko (@YelchenkoUN) July 9, 2020

Ранее Ельченко высмеял претензии РФ к Эстонии из-за поставок оружия Украине: российские дипломаты в Таллинне возмущались "потаканием майданным национал-радикалам".

СПРАВКА. РФ оккупировала Крым в 2014-м. Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма Россией. Ключевые международные организации, . РФ оккупировала Крым в 2014-м. Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия РФ, против которой были введены санкции. За проведение Москвой " выборов " с участием Крыма МИД Украины назвал Госдуму РФ нелегитимной.

Секретарь СНБО Данилов накануне рассказал об инфодиверсиях спецслужб РФ в Украине – вбросах пропаганды ради смуты в стране.

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Евгений Пилипенко

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