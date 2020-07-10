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Медведев советует украинцам смириться с потерей Крыма. В МИД ему тоже дали совет

10.07.2020, 13:02
Медведев советует украинцам смириться с потерей Крыма. В МИД ему тоже дали совет - Фото
Дмитрий Медведев (не в фокусе) и Владимир Путин (фото — пресс-служба Кремля)

После ухода с должности главы российского правительства Дмитрия Медведева определили в заместители председателя Совбеза РФ

В новом пропагандистскому российскому изданию Комсомольская правда экс-премьер РФ Дмитрий Медведев посоветовал украинцам "смириться" с оккупацией Крыма. Украинский посол в Вашингтоне Владимир Ельченко с юмором отреагировал в Twitter на такую "рекомендацию" замглавы Совбеза РФ.

Украинцы "должны смириться с реалиями", заявил Медведев.

Медведев должен "смириться с тем, что он уже давно ничего не решает", ответил Ельченко.

Ранее Ельченко высмеял претензии РФ к Эстонии из-за поставок оружия Украине: российские дипломаты в Таллинне возмущались "потаканием майданным национал-радикалам".

СПРАВКА. РФ оккупировала Крым в 2014-м. Рада официально объявила 20 февраля 2014-го началом временной оккупации Крыма Россией. Ключевые международные организации, в том числе Генассамблея ООН, осудили действия РФ, против которой были введены санкции. За проведение Москвой "выборов" с участием Крыма МИД Украины назвал Госдуму РФ нелегитимной.

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Евгений Пилипенко
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