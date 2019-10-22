Сколько украинцев смотрят российскую пропаганду: инфографика

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Российскими средствами массовой информации пользуются 13% украинцев, у каждого третьего в окружении есть кто-то, кто использует российские медиа как источник новостей, следует из опроса, проведенного социологической компанией InMind по заказу организации Internews, при поддержке USAID.

80% опрошенных заявили, что российскими СМИ не пользуются, еще 7% затруднились с ответом. Основные причины, по которым люди обращаются к СМИ страны-агрессора - желание увидеть альтернативную точку зрения (35%), интересно читать или смотреть (22%), возможность получать новости на русском языке (21%). Всего 4% считает российские медиа правдивыми и более независимыми. Аудитория из Киева интересуется такими медиа, как Meduza или Дождь, чтобы получить неангажированную точку зрения на события в России.

Основными источниками российских новостей для украинцев стали спутниковое телевидение и Youtube каналы.

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Среди украинских пользователей российских СМИ наиболее популярны телеканалы, распространяющие госпропаганду РФ: Россия 1, Россия 24, НТВ. Также обстоит дело и с популярными сайтами: ими стали Gazeta.ru, Lenta.ru и Vesti.ru.

При этом украинские пользователи российских медиа не доверяют им как источникам информации: только 20% из них доверяют новостным сайтам и только 24% - телевидению РФ.

Больше всего российскими СМИ пользуются в Донецкой и Запорожской областях (27% ии 25% соответственно), меньше всего - во Львове (6%).

Волна опроса в 2019 году проводилась в июне-июле, в 12 областях, в городах с населением от 50 000 человек. Размер выборки - 1618 человек. Ошибка выборки не превышает 2,5%.