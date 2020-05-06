"Мы единый народ". Усик и Ломаченко снялись в фильме российских церковников

На приеме у митрополита УПЦ МП Онуфрия (скриншот из видеозаписи)

Украинские олимпийские чемпионы и чемпионы мира по боксу Александр Усик и Василий Ломаченко поучаствовали в съемках документального фильма российского монастыря Корсунская Князь-Владимирская мужская пустынь из Орловской области РФ и Киево-Печерской лавры под названием "Здравствуй, брат! Христос воскрес".

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В описании к ленте говорится, что она – о "вере, дружбе, братьев во Христе известных украинских боксеров и российских спортсменов", которые "в нелегкие времена для канонической православной церкви Украины остаются преданными Богу, вере, отечеству".

Помимо украинцев, в фильме снялись боец-рукопашник Алексей Назаров и боксер Александр Трубников из РФ, а также митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий с другими церковниками, которые рассказывают, что Украина, Беларусь и Россия - это "единая Русь".

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Ломаченко, среди прочего, говорит, что не прекратит общаться с россиянами, "просто потому, что мне сказали, что это страна, которая воюет с нашей страной... По сути, мы являемся одним народом. Когда я рос... все время думал, что мы единый народ, православные христиане".

Усик ему вторит, что не прекратит дружить с теми, с кем дружил в России до войны: "Сейчас, видите ли, кто-то делит портфели, а я должен делить дружбу с этим человеком?"

Ранее Ломаченко выложил у себя в Instagram "религиозное" видео со спецназом армии РФ, в котором авторы благодарят "вежливых людей". Так в 2014 году российская пропаганда называла оккупационные войска РФ в Крыму.

УПЦ МП не признает создание автокефальной Православной церкви Украины и продолжает называть себя просто "УПЦ".

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