Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Мы единый народ". Усик и Ломаченко снялись в фильме российских церковников

"Мы единый народ". Усик и Ломаченко снялись в фильме российских церковников - Фото
На приеме у митрополита УПЦ МП Онуфрия (скриншот из видеозаписи)
06.05.2020, 07:55

Митрополит УПЦ МП Онуфрий в фильме рассуждает о "вреде" национализма, а Усик, Ломаченко и российские спортсмены - о религии и дружбе

Украинские олимпийские чемпионы и чемпионы мира по боксу Александр Усик и Василий Ломаченко поучаствовали в съемках документального фильма российского монастыря Корсунская Князь-Владимирская мужская пустынь из Орловской области РФ и Киево-Печерской лавры под названием "Здравствуй, брат! Христос воскрес".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В описании к ленте говорится, что она – о "вере, дружбе, братьев во Христе известных украинских боксеров и российских спортсменов", которые "в нелегкие времена для канонической православной церкви Украины остаются преданными Богу, вере, отечеству".

Помимо украинцев, в фильме снялись боец-рукопашник Алексей Назаров и боксер Александр Трубников из РФ, а также митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий с другими церковниками, которые рассказывают, что Украина, Беларусь и Россия - это "единая Русь".

Читайте также: Усик о коронавирусе: Все глупости. Ходите в храм, и все будет хорошо

    Ломаченко, среди прочего, говорит, что не прекратит общаться с россиянами, "просто потому, что мне сказали, что это страна, которая воюет с нашей страной... По сути, мы являемся одним народом. Когда я рос... все время думал, что мы единый народ, православные христиане".

    Усик ему вторит, что не прекратит дружить с теми, с кем дружил в России до войны: "Сейчас, видите ли, кто-то делит портфели, а я должен делить дружбу с этим человеком?"

    • Ранее Ломаченко выложил у себя в Instagram "религиозное" видео со спецназом армии РФ, в котором авторы благодарят "вежливых людей". Так в 2014 году российская пропаганда называла оккупационные войска РФ в Крыму.
    • УПЦ МП не признает создание автокефальной Православной церкви Украины и продолжает называть себя просто "УПЦ".

    Читайте также: Усик о войне и россиянах: Они не виноваты. Наши царьки что-то не поделили

    Евгений Пилипенко
    Еще по теме
    Напишите нам
    Василий Ломаченко религия упц мп пропаганда Александр Усик православие христианство рпц
    Комментарии
    Последние новости
    Популярное
    Загрузка...
     