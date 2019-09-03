Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Какая-то дележка наверху". Ломаченко рассказал о друзьях в РФ

"Какая-то дележка наверху". Ломаченко рассказал о друзьях в РФ - Фото
Василий Ломаченко (фото - Instagram.4mikeywilliams)
03.09.2019, 17:20

Боксер заявил, что он не станет разрывать отношения с друзьями из России из-за "политически напряженной ситуации" между Украиной и РФ

Украинский боксер Василий Ломаченко рассказал о том, что у него много друзей в России, с которыми он дружит с детства и не собирается разрывать отношения в связи с "политически напряженной ситуацией". Об этом он заявил в интервью Русской службе Би-би-си

"У нас какая-то политическая напряженная ситуация между Россией и Украиной. Я же не могу разрывать отношения со своими друзьями из-за того, что у нас там, наверху идет какая-то дележка, какая-то политика", - заявил спортсмен. 

Легковес заявил, что это не его дело, и он не хочет в это лезть и что-то комментировать. 

"Я хотел бы всем пожелать, чтобы у каждого было свое мнение по этому поводу и спорт, и бокс нас всех объединял", - резюмировал боксер.

  • 31 августа 2019 года в Лондоне украинец завоевал вакантный титул WBC, победив решением судей Люка Кэмпбелла.
  • У него в коллекции трофеи WBC, WBA и WBO - не хватает только IBF.

Читайте также: Ломаченко не станет абсолютным чемпионом в 2019 году

Напишите нам
Василий Ломаченко спорт война бокс
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 