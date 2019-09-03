"Какая-то дележка наверху". Ломаченко рассказал о друзьях в РФ

Василий Ломаченко (фото - Instagram.4mikeywilliams)

Украинский боксер Василий Ломаченко рассказал о том, что у него много друзей в России, с которыми он дружит с детства и не собирается разрывать отношения в связи с "политически напряженной ситуацией". Об этом он заявил в интервью Русской службе Би-би-си.

"У нас какая-то политическая напряженная ситуация между Россией и Украиной. Я же не могу разрывать отношения со своими друзьями из-за того, что у нас там, наверху идет какая-то дележка, какая-то политика", - заявил спортсмен.

Легковес заявил, что это не его дело, и он не хочет в это лезть и что-то комментировать.

"Я хотел бы всем пожелать, чтобы у каждого было свое мнение по этому поводу и спорт, и бокс нас всех объединял", - резюмировал боксер.

31 августа 2019 года в Лондоне украинец завоевал вакантный титул WBC, победив решением судей Люка Кэмпбелла.

У него в коллекции трофеи WBC, WBA и WBO - не хватает только IBF.

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