Бокс. Ломаченко победил Кэмпбелла и взял третий пояс: видео

Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super и WBO в легком весе (до 61,2 кг) между украинцем Василием Ломаченко (14-1, 10 KO) и британцем Люком Кэмпбеллом (20-3, 16 KO) завершился победой фаворита. Об этом сообщает Vringe.com.

Бой начался с традиционной разведки. Только во втором раунде Ломаченко немного активизировался, в следующей трехминутке поймал Кэмпбелла точным левым прямым в лицо.

Читайте также: Бокс. Соперник Ломаченко заработает рекордную сумму за бой

Украинец продолжал взвинчивать темп и плотность боя. В пятом раунде потряс Кэмпбелла ударами по корпусу, был близок к досрочной победе, но прозвучал гонг. Британец сумел восстановиться и даже несколько раз неплохо пробил по корпусу украинца.

В седьмом раунде украинец заигрался и зевнул апперкот, но затем уверенно реваншировался. Записав в свой актив и следующую трёхминутку, украинец взял паузу в 9-10-м раундах. В 11-й трехминутке Ломаченко включился на полную, вынудив Кэмпбелла взять колено — есть нокдаун. В решающем раунде британец вновь был близок к падению, но удержался на ногах.

Вердикт судей: 119-108, 119-108 и 118-109 в пользу Ломаченко.