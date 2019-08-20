Бокс. Соперник Ломаченко заработает рекордную сумму за бой

Василий Ломаченко (фото - facebook.com/Vasyl Lomachenko)

Британец, боксер Люк Кэмпбелл получит рекордный гонорар в сумме $1,122 млн за бой против украинца Василия Ломаченко. Об этом сообщает Sport Arena.

"Это рекордный гонорар для британца, который провел на профессиональном ринге 22 поединка. Украинец также заработает пока что самый большой чек в профессиональной карьере", - отмечается в сообщении.

Бой пройдет 31 августа в Лондоне на арене О2, на него уже проданы все билеты.

Ломаченко и Кэмпбелл сразятся за титул чемпиона мира в легком весе по версии WBC, который стал вакантным после отказа от него Майки Гарсии. Также украинец выставляет на кон свои чемпионские пояса по версиям WBA и WBO.

Ранее чемпион наилегчайшей и легчайшей весовых категорий ММА-промоушена UFC Генри Сехудо у себя в Twitter сообщил о готовности провести боксерский поединок против Ломаченко. Он привел пример успех Артема Лобова, который в дебютном бою с голыми кулаками по решению судей победил боксера Пола Малиньяджи.

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