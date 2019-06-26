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26.06.2019, 12:20

Бокс. Стало известно, когда Ломаченко будет драться с Кэмпбеллом

Бокс. Стало известно, когда Ломаченко будет драться с Кэмпбеллом - Фото
Василий Ломаченко (фото - скриншот видео на официальном канале в YouTube)

Бой Василия Ломаченко и Люка Кэмпбелла пройдет 31 августа в Великобритании

Всемирный боксерский совет (WBC) сообщил, что боксерский поединок украинца Василия Ломаченко и британца Люка Кэмпбелла состоится 31 августа в Великобритании - пока непонятно, в каком городе.

Изначально украинец должен был драться с британцем в Лондоне, однако промоутер того Эдди Херн сообщил, что бой могут перенести из Англии из-за проблем с ТВ-контрактами.

В числе прочего, рассматривался вариант проведения боя в США.

Ранее чемпион наилегчайшей и легчайшей весовых категорий ММА-промоушена UFC Генри Сехудо у себя в Twitter сообщил о готовности провести боксерский поединок против Ломаченко. Он привел пример успех Артема Лобова, который в дебютном бою с голыми кулаками по решению судей победил боксера Пола Малиньяджи.

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Теги: Василий Ломаченко, бокс, Люк Кэмпбелл
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