Чемпион UFC бросил вызов Василию Ломаченко

Генри Сехудо (фото - EPA)

Чемпион наилегчайшей и легчайшей весовых категорий UFC Генри Сехудо у себя в Twitter сообщил о готовности провести боксерский поединок против украинца Василия Ломаченко, владеющего титулами WBO и WBA в легком весе.

Он привел пример успех Артема Лобова, который в дебютном боксерском бою по решению судей победил боксера Пола Малиньяджи.

"Бывший боец UFC Артем Лобов победил единогласным решением судей экс-чемпиона мира по боксу Пола Малиньяджи. Как думаете, что тогда сделает олимпийский чемпион и чемпион UFС с боксером Василием Ломаченко?", - написал Сехудо.