Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
24.06.2019, 11:45

Чемпион UFC бросил вызов Василию Ломаченко

Чемпион UFC бросил вызов Василию Ломаченко - Фото
Генри Сехудо (фото - EPA)

Генри Сехудо хочет поединка с украинским боксером, владеющим поясами WBO и WBA в легком весе

Чемпион наилегчайшей и легчайшей весовых категорий UFC Генри Сехудо у себя в Twitter сообщил о готовности провести боксерский поединок против украинца Василия Ломаченко, владеющего титулами WBO и WBA в легком весе.

Он привел пример успех Артема Лобова, который в дебютном боксерском бою по решению судей победил боксера Пола Малиньяджи.

"Бывший боец UFC Артем Лобов победил единогласным решением судей экс-чемпиона мира по боксу Пола Малиньяджи. Как думаете, что тогда сделает олимпийский чемпион и чемпион UFС с боксером Василием Ломаченко?", - написал Сехудо.

Отправить:
Распечатать:
Теги: бокс, Генри Сехудо, Василий Ломаченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 