Второй в боксе после Ломаченко. Когда выйдет в ринг Кроуфорд

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Пару лет назад американец стал абсолютным чемпионом мира. За последние годы в боксе этим может похвастать только Александр Усик из Украины.

Потенциально лучший боксер планеты Теренс Кроуфорд, которого большинство профильных СМИ считают все же вторым в мире после украинца Василия Ломаченко, следующий поединок проведет 14 декабря на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке. Об этом заявил его промоутер Боб Арум из компании Top Rank, пишет Vringe.

Ожидается, что соперником 32-летнего американца станет обязательный претендент Эгидиюс Каваляускас (21-0-1, 17 КО) из Литвы.

По словам Арума, сначала нужно дождаться решения Всемирной боксерской организации (WBO), которая пока что не санкционировала этот бой.

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Сейчас Кроуфорд (35-0, 26 КО) владеет титулом чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе (до 66,7 кг).

Так в свое время Кроуфорд победил решением судей украинского чемпиона WBC в суперлегком весе Виктора Постола:

Ранее американец из штата Небраска владел титулом WBO в легком весе (до 61,2 кг), а в 2017 году - раньше Александра Усика - стал абсолютным чемпионом в суперлегком дивизионе (до 63,5 кг), когда собрал там титулы всех четырех авторитетных организаций - IBF, WBC, WBO и WBA.

Некоторое время назад обсуждалась возможность супербоя между Кроуфордом и Ломаченко, однако до прямых переговоров команд не дошло: между боксерами велика разница в габаритах/весе.

Видео: Lee Wylie Boxing и Top Rank Boxing

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Теги: бокс, теренс кроуфорд, Эгидиюс Каваляускас
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