Бокс. Ломаченко не станет абсолютным чемпионом в 2019 году

Украинский обладатель трех из четырех основных поясов чемпиона мира Василий Ломаченко заявил, что в следующем поединке он не будет драться за пояс IBF и, таким образом, в 2019 году не сможет стать абсолютным чемпионом легкого веса (до 61,2 кг). Об этом, цитируя чемпиона, пишет Vringe.

Боксер из Белгород-Днестровского Одесской области намекнул, что вместо поединка с обладателем титула IBF Ричардом Комми до конца сезона он проведет бой с кем-то другим. Африканец в декабре, вероятно, сразится с обязательным претендентом Теофимо Лопесом из США.

"Цель все та же: я хочу объединить все титулы, стать абсолютным чемпионом мира. Хочу драться за последний титул. Но очевидно, что это не произойдет в этом году. И мой следующий бой будет не за звание абсолютного чемпиона", - сказал Ломаченко.

31 августа 2019 года в Лондоне украинец завоевал вакантный титул WBC, победив решением судей Люка Кэмпбелла.

Теперь у него в коллекции трофеи WBC, WBA и WBO - не хватает только IBF.

Смотрите также: Второй в боксе после Ломаченко. Когда выйдет в ринг Кроуфорд

Видео: SecondsOut

