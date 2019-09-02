Бокс. Ломаченко не станет абсолютным чемпионом в 2019 году

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Следующий поединок украинца - чемпиона WBC, WBO и WBA в легком весе - будет не с обладателем пояса IBF Ричардом Комми

Украинский обладатель трех из четырех основных поясов чемпиона мира Василий Ломаченко заявил, что в следующем поединке он не будет драться за пояс IBF и, таким образом, в 2019 году не сможет стать абсолютным чемпионом легкого веса (до 61,2 кг). Об этом, цитируя чемпиона, пишет Vringe.

Боксер из Белгород-Днестровского Одесской области намекнул, что вместо поединка с обладателем титула IBF Ричардом Комми до конца сезона он проведет бой с кем-то другим. Африканец в декабре, вероятно, сразится с обязательным претендентом Теофимо Лопесом из США.

"Цель все та же: я хочу объединить все титулы, стать абсолютным чемпионом мира. Хочу драться за последний титул. Но очевидно, что это не произойдет в этом году. И мой следующий бой будет не за звание абсолютного чемпиона", - сказал Ломаченко.

  • 31 августа 2019 года в Лондоне украинец завоевал вакантный титул WBC, победив решением судей Люка Кэмпбелла.
  • Теперь у него в коллекции трофеи WBC, WBA и WBO - не хватает только IBF.

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Видео: SecondsOut

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Теги: Василий Ломаченко, бокс, ричард комми
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