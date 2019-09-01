Ломаченко сделал заявление после победы над Кэмпбеллом: видео

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Украинский боксер намерен стать абсолютным чемпионом мира

Обладатель титулов WBC, WBA и WBO Василий Ломаченко после победы над британцем Люком Кэмпбеллом заявил о желании стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.

"Конечно, я рад победе. Хочу поблагодарить зрителей, которые пришли поддержать нас, посмотреть этот прекрасный бой. Далее, IBF - это мой титул. Я хочу драться дальше, но я зависим от Боба Арума", - сказал Ломаченко, пообещав провести еще один поединок на лондонской арене.

По его словам, он сначала хочет провести бой с американцем Теофимо Лопесом.

"Теперь, конечно, я хочу подраться с одним парнем - Теофимо Лопесом. Но я не думаю, что он выиграет у Ричарда Комми (чемпиона мира в легком весе по версии IBF, - ред.)", - отметил Ломаченко.

Кэмпбелл признал превосходство соперника. "Благодарен всем, кто пришел поддержать меня. Атмосфера была невероятна. Ломаченко - очень хорош. Он очень особенный боец, но мы стремились только к победе", - сказал Кэмпбэлл.

Украинского боксера похвалил промоутер Боб Арум.

"Теперь мы смотрим в сторону боя за четвертый пояс. Ломаченко - суперзвезда. Кэмпбелл не посрамил свое имя. Он однозначно еще вернется. Ломаченко находится в одном ряду с лучшими: Шугар Рэй Леонард, Мухаммед Али, Флойд Мэйвезер, Мэнни Пакьяо, Оскар Де ла Хойя", - сказал Арум.

  • Бой за титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA Super и WBO в легком весе (до 61,2 кг) между украинцем Василием Ломаченко (14-1, 10 KO) и британцем Люком Кэмпбеллом (20-3, 16 KO) завершился победой фаворита

 

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Теги: бокс, победа, заявление, Люк Кэмпбелл
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