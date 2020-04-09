Усик о войне и россиянах: Они не виноваты. Наши царьки что-то не поделили

Александр Усик (Скриншот видео Эхо Киева:Youtube)

Боксер Александр Усик считает, что россияне не виноваты в войне, которую Россия с 2014 года ведет против Украины, он полагает, что это происходит из-за того, что "царьки чего-то не поделили". Об этом Усик сказал в интервью экс-депутату от Партии регионов Елене Бондаренко, отвечая на вопрос о том, поменяло ли произошедшее за последние шесть лет его отношение к России.

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"У меня там очень много знакомых, друзей есть, и я с ними продолжаю общаться. Они не виноваты в том, что произошло – в том, что наши царьки, которые наверху там, что-то не поделили. Или еще кто-то... Они между собой, я имею в виду президенты, каждый день разговаривают между собой, общаются о той или иной ситуации, а мы друг друга хаем-обзываем", - сказал Усик.

Он отметил, что его позиция не встречает понимания среди многих украинцев.

"Я столько услышал за это время, что я сепар, ватник, малорос. ...Людям не нравится то, что я не соответствую их ожиданиям. ...Не надейтесь на людей, на людей нельзя надеяться. ...Мы должны внутри себя сами себе помочь, не загонять друг друга. Соседа не бить, не обзывать его", – изложил свое понимание спортсмен.

17 марта Усик призвал не отказываться от походов в храмы и участия в причащении в период карантина, назвав такие рекомендации "глупостями".