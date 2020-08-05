Русофобия, агрессия и слабая власть: как в росСМИ выглядит Украина - ИМИ

В новостях об Украине в России речь чаще всего идет о войне, коронавирусе и криминале

В российских СМИ Украина предстает русофобской страной со слабой властью и агрессивным населением. Исследование популярных онлайн-медиа России провел Институт массовой информации.

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Почти треть материалов об Украине на пяти самых популярных новостных сайтах России поддерживали представление об Украине как криминальной стране с агрессивным обществом. Еще 25% строились вокруг идеи, что Украина не хочет урегулировать конфликт на Донбассе. В рамках представления об Украине как недогосударстве и искусственном проекте Запада было написано 18,5% материалов.

Больше всего внимания российская пропаганда уделяет войне на Донбассе. Из общего числа материалов об Украине, попавших в исследование, на эту тему приходится 17%. В основном обсуждаются якобы нарушения тишины со стороны ВСУ и якобы присутствие иностранных наемников в составе сил ООС.

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Теме эпидемии коронавируса в Украине посвящено 10% материалов. В них говорится о статистике заболеваемости, о слабости власти, которая якобы не может справиться с ситуацией и о якобы отсутствии в стране нормальной медицины.

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Преступлениям и чрезвычайным ситуациям посвящено 9% российских новостей об Украине. Они поддерживают представление об Украине как о криминальной стране с агрессивным обществом.

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8,5% новостей было посвящено якобы нежеланию Украины выполнять минские соглашения.

8% новостей касались языкового вопроса. Речь шла о якобы тотальной дерусификации в Украине.

Из украинских политиков российские СМИ чаще всего цитируют членов партии ОПЗЖ. На основе их заявлений было построено 8% новостей об Украине.

В рамках исследования анализировались пять самых популярных новостных сайта по версии Liveinternet.ru: Риа Новости, Комсомольская правда, Гарзета.ру, Известия и Лента.ру. В выборку попали все новости об Украине, которые вышли в период с 13 по 19 июля 2020 года.

В октябре 2019 года был опубликован опрос InMind, по которому 13% украинцев пользуются российскими СМИ.

18 марта стало известно о докладе дипслужбы ЕС о кампании по дезинформации против Запада, развернутой в российских СМИ.

Денис Юдин

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