Российские СМИ ведут кампанию по дезинформации против Запада - документ ЕС

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Российские СМИ развернули значительную кампанию по дезинформации против Запада, чтобы усилить негативные последствия от коронавируса, вызвать панику и посеять недоверие. Об этом говорится в документе Европейского союза, оказавшегося в распоряжении Reuters.

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В документе, подготовленном Европейской дипломатической службой (EEAS), говорится, что Россия продвигала фейковые новости в интернете на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках, используя противоречивые, запутанные и наносящие вред сведения, чтобы углубить кризис в системе здравоохранения западных стран в рамках широкой стратегии Кремля по подрыву европейских обществ.

С 22 января было зафиксировано около 80 случаев дезинформации о коронавирусе, говорится в документе, датированном 16 марта, и кампания, которую ведут российские государственные СМИ и прокремлевские издания, продолжается.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения безосновательными. В EEAS отказались комментировать доклад.

16 марта СБУ опровергла фейк о коронавирусе, который распространялся в соцсетях.

Сегодня полиция обратилась к украинцам с просьбой не доверять слухам и получать информацию только из проверенных источников.

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