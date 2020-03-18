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Российские СМИ ведут кампанию по дезинформации против Запада - документ ЕС

Российские СМИ ведут кампанию по дезинформации против Запада - документ ЕС - Фото
Иллюстрация: pixabay.com
18.03.2020, 17:02

В докладе дипслужбы ЕС утверждается, что Россия пытается углубить кризис в европейских системах здравоохранения с помощью фейков о коронавирусе

Российские СМИ развернули значительную кампанию по дезинформации против Запада, чтобы усилить негативные последствия от коронавируса, вызвать панику и посеять недоверие. Об этом говорится в документе Европейского союза, оказавшегося в распоряжении Reuters.

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В документе, подготовленном Европейской дипломатической службой (EEAS), говорится, что Россия продвигала фейковые новости в интернете на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках, используя противоречивые, запутанные и наносящие вред сведения, чтобы углубить кризис в системе здравоохранения западных стран в рамках широкой стратегии Кремля по подрыву европейских обществ.

С 22 января было зафиксировано около 80 случаев дезинформации о коронавирусе, говорится в документе, датированном 16 марта, и кампания, которую ведут российские государственные СМИ и прокремлевские издания, продолжается.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал обвинения безосновательными. В EEAS отказались комментировать доклад.

  • 16 марта СБУ опровергла фейк о коронавирусе, который распространялся в соцсетях.
  • Сегодня полиция обратилась к украинцам с просьбой не доверять слухам  и получать информацию только из проверенных источников.

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Денис Юдин
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