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Коронавирус. СБУ опровергла фейк о распылении химических веществ над Киевом

Коронавирус. СБУ опровергла фейк о распылении химических веществ над Киевом - Фото
Иллюстрация: СБУ
16.03.2020, 23:43

Служба безопасности опровергла распространившуюся в соцсетях информацию о распылении химических веществ над Киевом

Служба безопасности опровергла распространившуюся в соцсетях информацию о том, что ночью над Киевом вертолет якобы будет распылять химические вещества для дезинфекции в рамках борьбы с распространением коронавируса и поэтому надо "закрыть балконы и не выходить на улицы с 23:00 до 05:00.

В СБУ советуют взвешенно относиться к любой непроверенной информации.

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"Уверены, что наша страна спокойно пройдет этот непростой период. А те, кто хочет расшатать ситуацию, обязательно окажутся под особым вниманием Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ", – подчеркнули в Службе безопасности.

  • 13 марта Минздрав представил законопроект, направленный на борьбу с распространением коронавируса, который предусматривает упрощение закупок, запрет массовых мероприятий и четкий механизм принудительной изоляции.
  • Сегодня президент Владимир Зеленский призвал Кабмин принять решение о закрытии заведений общественного питания, ограничении внутренних пассажирских перевозок и работы метро.
  • Завтра Рада рассмотрит пакет законопроектов по борьбе с коронавирусом.

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Медведева Наталия
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