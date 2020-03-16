Коронавирус. СБУ опровергла фейк о распылении химических веществ над Киевом

Иллюстрация: СБУ

Служба безопасности опровергла распространившуюся в соцсетях информацию о том, что ночью над Киевом вертолет якобы будет распылять химические вещества для дезинфекции в рамках борьбы с распространением коронавируса и поэтому надо "закрыть балконы и не выходить на улицы с 23:00 до 05:00.

В СБУ советуют взвешенно относиться к любой непроверенной информации.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Уверены, что наша страна спокойно пройдет этот непростой период. А те, кто хочет расшатать ситуацию, обязательно окажутся под особым вниманием Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ", – подчеркнули в Службе безопасности.

13 марта Минздрав представил законопроект, направленный на борьбу с распространением коронавируса, который предусматривает упрощение закупок, запрет массовых мероприятий и четкий механизм принудительной изоляции.

Сегодня президент Владимир Зеленский призвал Кабмин принять решение о закрытии заведений общественного питания, ограничении внутренних пассажирских перевозок и работы метро.

Завтра Рада рассмотрит пакет законопроектов по борьбе с коронавирусом.

Читайте также: В Киеве зафиксировано два случая коронавируса